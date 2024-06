Tradução para francês de livro "A Gorda" de Isabela Figueiredo premiada

Publicado no ano passado em França pela Chandeigne, o livro é agora premiado com o galardão Laure Bataillon, destinado à melhor tradução para francês.

O prémio, no valor de 10 mil euros que serão partilhados entre a autora e o tradutor, vai ser entregue no dia 16 de novembro, em Saint Nazaire, na Casa dos Escritores e Tradutores Estrangeiros, acrescentou, em comunicado, a Caminho, lembrando que estão também publicados em França "Um Cão no Meio do Caminho" e "Caderno de Memórias Coloniais", tendo este último recebido, em 2022, o Prémio dos Leitores do Festival de Literatura Europeia de Cognac.

"A Gorda" conquistou o Prémio Literário Urbano Tavares Rodrigues, em 2017.

"Maria Luísa, a heroína deste romance, é uma bela rapariga, inteligente, boa aluna, voluntariosa e com uma forte personalidade. Mas é gorda. E isto, esta característica física, incomoda-a de tal modo que coloca tudo o resto em causa. Na adolescência sofre, e aguenta em silêncio, as piadas e os insultos dos colegas, fica esquecida, ao lado da mais feia das suas colegas, no baile dos finalistas do colégio. Mas não desiste, não se verga, e vai em frente, gorda, à procura de uma vida que valha a pena viver", lê-se na sinopse do livro editado no final de 2016.