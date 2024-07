Três Tristes Tigres trabalham para poderem ser livres em palco

Esse "espírito de liberdade" está presente nos ensaios e nos concertos, marcados por improvisações, onde "cada um faz e é puxado pelos outros", explica Alexandre Soares (guitarras e eletrónica), um dos elementos da formação inicial da banda, na década de 1990.

"Queremos ser isto, trabalhamos muito para podermos ser livres", assinalou em entrevista à agência Lusa, após o concerto na aldeia alentejana de Porto Covo, na segunda-feira à noite.

Mais de 30 anos depois do início, os Três Tristes Tigres estão de regresso com novas canções, inspiradas, como habitualmente, nos poemas de Regina Guimarães e outros autores.

O novo álbum ainda não está pronto, temas e letras já estão escolhidos, mas ainda faltam as `roupagens`.

"É um disco mais sofrido, mas mais doce também, são muitas canções pelo amor e de amor", antecipa Ana Deus (voz), outro dos elementos da formação original da banda.

Porém, avisa, não é possível "fugir à gravidade das coisas, (...) de tudo o que nos rodeia", à bipolaridade do mundo atual.

"Já se devia ter aprendido com o que se passou, com as guerras, isto não resolve nada, estas divisões, as fronteiras, o dinheiro, experimentar armas para as vender...", critica.

"E ainda embarcamos e ficamos do lado de um ou do lado do outro, (...) é tudo absurdo. (...) O ser humano já devia ter aprendido, mas não aprendeu porque não aprende", lamenta.

Acompanhados em palco por outros quatro músicos (Miguel Ferreira, teclados, programação, Fred Ferreira, percussão e sampler, Rui Martelo, baixo, e Eleonor Picas, harpa), Alexandre Soares e Ana Deus sublinham que "a prioridade agora é acabar o disco", seja em que formato for, porque "é a música que vale a pena".

Do próximo álbum, "Atlas", já conhecemos "Exodus", que canta "todos nascemos migrantes", contando com a participação de A Garota Não.

Ana Deus realizou o vídeo do novo single, algo que gosta "cada vez mais" de fazer, tal como o VJing (performance visual em tempo real) ao longo dos concertos.

"No vídeo experimento muito (...), ando sempre atrás dos videastas, a ver o que é que eles fazem, as técnicas, vejo tutoriais", diz, adiantando que "os próximos vão ser quase todos filmados e trabalhados" por ela.

A 24.ª edição do Festival Músicas do Mundo -- organizado pela Câmara Municipal de Sines -- deixa Porto Covo e instala-se, a partir de hoje, na cidade de Sines, onde vai atuar a Orquestra Locomotiva, com o moçambicano Joni Schwalbach e o cabo-verdiano Vasco Martins (21:30).

Antes disso, o Pátio das Artes acolhe, às 18:30, a conversa "A cultura e a arte depois do colonialismo", com Flávio Almada, Vítor Belanciano e Nael D`Almeida.

"A descolonização chegou à cultura e à arte?" é uma das interrogações que vai conduzir o debate, moderada por António Brito Guterres.

Na quarta-feira, os concertos regressam em peso aos palcos instalados no castelo e junto à praia, com os portugueses José Manuel David (18:00) e Salvador Sobral (21:00), a brasileira Margareth Menezes, atual ministra da Cultura (22:15), os vietnamitas Saigon Soul Revival (23:30), os franceses Mezerg (00:45), os ganeses Florence Adooni & Band (02:15) e os argentinos La Delio Valdez (03:30).