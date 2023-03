Melhor Filme. A noite do triunfo de "Tudo em todo o lado ao mesmo tempo" nos Óscares

No total, foram sete as estatuetas conquistadas pelo filme, que estava nomeado em 11 catergorias. Tudo em todo o lado ao mesmo tempo conta a história de uma dona de uma lavandaria que descobre ter superpoderes em universos alternativos.A longa-metragem conta com várias peculiaridades, com personagens como um bagel gigante, entre outras personagens fora da caixa.

Michelle Yeoh, protagonista da aventura de Kung Fu, venceu o prémio de Melhor Atriz, e tal como noutros anos, também a atriz de 60 anos com origens na Malásia fez um discurso emocionado.



"Para todos os rapazes e raparigas que se parecem comigo e estão a ver esta noite, esta é uma luz de esperança e possibilidades. E senhoras, não deixem que ninguém alguma vez vos diga que já passaram os vossos melhores anos".

Os prémios de melhores atores secundários também foram para atores do filme. Ke Huy Quan, que teve sucesso na indústria enquanto criança mas acabou por desistir da representação durante duas décadas, venceu o Óscar de Melhor Ator Secundário e também ele deixou palavras emocionadas no palco do Dolby Theatre.

. Dizem que histórias assim só podem acontecer nos filmes. Não posso acreditar que isto está a acontecer-me. Este é o sonho americano", disse o ator que representou o papel de marido da personagem de Michelle Yeoh.

Jamie Lee Curtis, mais conhecida do grande público, também foi uma das premiadas. Aos 64 anos, a atriz relembrou os pais já falecidos, também atores e nomeados para os Óscares. "Acabei de ganhar um Óscar", disse entre lágrimas.

Tudo em todo o lado ao mesmo também foi premiado com os Óscares de Melhor Realizador (dois realizadores), Melhor Argumento Original e Melhor Montagem.

Na quarta categoria de representação, a de Melhor Ator, a estatueta foi para Brendan Fraser, pela prestação no filme A Baleia, em que protagoniza um professor com obesidade severa que tenta restabelecer uma relação perdida com a filha.Diversidade de nacionalidades nos vencedores

No plano internacional, o filme alemão A Oeste Nada de Novo venceu o Óscar de Melhor Filme Estrangeiro. Produzido pela Netflix, a longa metragem germânica contou a história dos horrores das trincheiras através dos olhos de um jovem que se mostrava motivado para estar na frente de batalha. Depois de Tudo em todo o lado ao mesmo tempo, este foi o filme que ganhou mais óscares: quatro estatuetas.

Navalny, que conta a história do envenenamento do opositor político de Vladimir Putin na Rússia e da detenção e prisão no momento em que chegou a Moscovo, em 2021, venceu o Óscar de Melhor Documentário. O prémio foi recebido pela mulher de Alexey Navalny, que deixou uma mensagem emocionada ao marido.

"Alexey, sonho com o dia em que estarás livre e o nosso país também será livre. Continua a manter-te forte meu amor". disse Yulia Navalnaya.

Naatu Naatu, música do filme indiano RRR, recebeu a estatueta de Melhor Música Original, enquanto a estatueta de Melhor Curta Metragem de Animação, que teve o primeiro nomeado português de sempre (Ice Merchants), foi para o filme O menino, a toupeira, a raposa e o cavalo.

O grande vencedor da noite acaboi por ser estúdio independente A24. Para além da aposta no filme Tudo em todo o lado ao mesmo tempo, o estúdio arrecadou ainda mais dois Óscares com o filme A Baleia.



c/ agências