"Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" arrecada sete Óscares em noite histórica

Foi o filme mais premiado desde “Quem Quer Ser Bilionário”, em 2008, e consagrou Michelle Yeoh como a primeira asiática a ganhar o Óscar de Melhor Atriz Principal.







Também deu a Jamie Lee Curtis o seu primeiro Óscar e premiou Ke Huy Quan com Melhor Ator Secundário, apenas o segundo asiático de sempre a ganhar esta categoria.





A atriz Michelle Yeoh dedicou o prémio a todos os que foram identificados como minorias: pessoas que merecem ser ouvidas, vistas e ter oportunidades iguais.





“Este é um momento histórico”, afirmou Michelle Yeoh na sala de entrevistas, após a vitória, dizendo que “quebrou o teto de vidro” com um movimento de Kung-Fu.O primeiro filme português a ser nomeado pela academia, a curta de animação "Ice Merchants" não ganhou o óscar na cerimónia, mas João Gonzalez gravou um vídeo a sublinhar que o melhor prémio será o filme ser visto e a agradecer todo o apoio.O realizador de Ice Merchants, filme criado por dois animadores e que concorria contra golias, a curta vencedora, "The boy, the mole, the fox and the horse", distribuída pela Apple TV, teve uma equipa de mais de uma centena de animadores."Pinóquio", do mexicano Guillermo del Toro, venceu na categoria de longa metragem de animação.