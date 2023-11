Uma onda de carinho por Sara Tavares

Ao longo do dia, Sandy Gageiro, a notícia da morte da cantora gerou as mais variadas reações pelo falecimento de Sara Tavares, que tinha 45 anos.



Ainda numa homenagem a Sara Tavares, a câmara municipal de Almada, em comunicado, lamenta a morte da cantautora que cresceu no Pragal, e ali viveu até aos 18 anos. Na reunião de câmara, todas as forças políticas cumpriram um minuto de silêncio.



A editora Sony Music já informou que o funeral será reservado para os familiares e amigos, sem divulgação da data.