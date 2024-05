"Uma Saga Mad Max" nos cinemas portugueses

"Apesar de isto se situar num futuro pós-apocalíptico, o comportamento regressa à Idade das Trevas ou tempos medievais, ainda com tecnologia do século XX", afirmou o cineasta, numa conferência de lançamento do filme em que a Lusa participou.

"Não há carros elétricos, não se pode usar telemóvel nem cartão de crédito, não há refrigeração nem rede elétrica ou instituições", descreveu. Tudo isso leva os personagens a um comportamento básico, sendo a história uma alegoria que Miller considerou espelhar partes do mundo moderno.

"Vemos muitos destes comportamentos no mundo, a forma como as pessoas lidam umas com as outras, está nas notícias", continuou.

Situada 45 anos após o colapso da humanidade, com uma catástrofe climática que tornou o mundo árido, a história serve como prequela de "Mad Max: Estrada da Fúria", protagonizada por Charlize Theron e Tom Hardy em 2015 e que venceu seis Óscares.

O novo filme da Warner Bros. traz fogo, brutalidade e vingança e é um dos mais aguardados do ano, com esperanças de que ajude a dar a volta à situação de quebra generalizada nas receitas de bilheteira.

Com críticas iniciais positivas que destacam a espetacularidade, "Furiosa" permitiu ao cineasta australiano usar ferramentas que não estavam disponíveis quando realizou os outros filmes Mad Max.

Mas Miller salientou que é sempre a história e não a tecnologia que comanda o filme - onde ninguém desafia as leis da física. "Não há humanos nem carros a voar. Tudo é real", sublinhou.

Aquilo que o continua a atrair no cinema -- sendo que George Miller se formou primeiro em medicina -- é contar histórias em que as pessoas lidam com mundos extremos e onde há conflitos.

"O que acontece quando há conflitos nas histórias é que revelam a essência dos personagens e do mundo. É por isso que contar histórias continua a entusiasmar-me", disse.

"Furiosa: Uma Saga Mad Max" tem argumento de George Miller e Nico Lathouris. O elenco conta ainda com Tom Burke, Lachy Hulme, John Howard e Jacob Tomuri.

Este é o quinto filme Mad Max, cuja saga começou em 1979. Todos foram escritos e realizados por George Miller.