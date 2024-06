Universidade Livre de Berlim dedica semana à língua portuguesa

"O objetivo é divulgar a língua portuguesa e as culturas de língua portuguesa na Universidade e na comunidade. Para além disso, pretende-se proporcionar aos estudantes a possibilidade de participar em atividades de caráter académico, cultural e lúdico, sempre em português", afirmou Manuela Krühler.

A professora de Cultura e Língua Portuguesa no Departamento de Filologia Românica da Freie Universität (FU) de Berlim, e uma das organizadoras, esclareceu que a iniciativa tem tido lugar todos os anos, na forma de uma jornada da língua portuguesa ou de uma semana da língua portuguesa.

"O público é composto por estudantes de diferentes cursos e níveis linguísticos, colegas e outras pessoas interessadas nas atividades relacionadas com as culturas portuguesa, brasileira e dos países africanos de língua portuguesa", apontou.

A semana começou com a leitura de poemas de Camões por estudantes de português da FU Berlim para comemorar o quinto centenário do nascimento do poeta. Foram também lidos poemas de autores contemporâneos sobre Camões como Sophia de Mello Breyner Andresen, Carlos Drummond de Andrade, Jorge de Sena, Manuel Alegre e Ana Luísa Amaral.

"É importante dar visibilidade aos estudos de português na universidade e fora do espaço académico, promover atividades que permitam aprofundar os conhecimentos linguísticos e culturais e criar redes de contacto e de trabalho entre os estudantes de português", destacou Manuela Krühler.

Na quarta-feira vai ter lugar um workshop sobre Introdução ao Forró e ao Samba no Pé, na quinta-feira serão discutidos os temas da imigração alemã no Brasil e o português como língua pluricêntrica.

O ato oficial para o dia da língua portuguesa acontece na sexta-feira com a participação de representantes de vários países lusófonos, entre eles o embaixador de Portugal, Francisco Ribeiro de Menezes.