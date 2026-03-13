Universidade portuguesa restaura arquivo da paróquia de São Lourenço em Macau

O espólio do arquivo é composto por 33 livros dos séculos XVIII e XIX, incluindo assentos de batismos, casamentos e óbitos, pode ler-se no semanário, publicado em Macau, e na página oficial da instituição de ensino.

O objetivo da iniciativa passa por evitar a deterioração do material e "permitir que sejam preservados para o futuro", disse o pároco de São Lourenço Cyril Law ao jornal O Clarim.

Ainda de acordo com o semanário, os livros encontram-se desde janeiro a ser submetidos "a um meticuloso processo de recuperação" nas Oficinas de Conservação e Restauro da Escola de Artes da UCP, no Porto.

Na página da instituição de ensino lê-se ainda que a intervenção se realiza sob a orientação técnica e científica da professora convidada Adriana Ferreira.

Ao Clarim, Cyril Law excluiu a possibilidade dos documentos serem expostos ao público após o regresso ao território, já que "se trata de registos pessoais privados".

Estes registos - lê-se ainda no portal da Escola de Artes - constituem uma "fonte essencial para o conhecimento da história social, religiosa e genealógica da comunidade [em Macau], refletindo a sua evolução ao longo de várias gerações".