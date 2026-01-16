"Venus", o diálogo da arte de Joana Vasconcelos com a alta-costura de Valentino

A ideia foi inspirada numa conversa quando Valentino visitou, há uns anos, o atelier de Joana Vasconcelos, em Lisboa. Foi aí que o estilista italiano percebeu que havia muitas semelhanças durante o processo de criação.





“Quando o senhor Valentino veio visitar o meu atelier, teve uma conversa comigo e disse: ‘o teu atelier é parecido com o meu.’ Nós trabalhamos na manualidade com a diferença de que eu trabalho para o espaço e ele trabalha na escala humana, ou seja, para o corpo humano. E dessa ideia e dessa frase, nasceu esta exposição”, conta à Antena 1 Joana Vasconcelos.A exposição chama-se Venus e vai ser inaugurada no domingo, 18 de janeiro, no Palácio Mignaneli, no centro de Roma. Para Joana Vasconcelos, “é um olhar sobre a obra de Valentino”. “Tive acesso aos arquivos de senhor Valentino e escolhi 23 vestidos e, partir daí, criei um diálogo entre a minha obra e os vestidos de alta-costura de Valentino”, explica.





A obra junta, pela primeira vez na carreira de Joana Vasconcelos, várias peças inspiradas na moda exuberante e colorida do estilista italiano. “Para o meio artístico, é uma estreia porque na verdade a base da alta-costura é manual. Todos os vestidos são bordados à mão, levam horas, têm um grau de detalhe verdadeiramente extraordinário, que é exatamente o que se passa no meu atelier”, elogia.









Uma das peças que poderá ser vista é a Valquíria Venus, “o coração pulsante da exposição”, que transforma “a ideia da vestimenta em escultura e a moda em gesto visual e simbólico”. Foi criada por mais de 200 colaboradores em Lisboa e Roma, incluindo estudantes, artesãos e membros de diversas comunidades.





Para Joana Vasconcelos, a cor e a moda de Valentino gera harmonia e beleza. “Quando entramos em ressonância com a beleza, entramos em ressonância com o nosso coração e criamos uma harmonia connosco e com o que nos rodeia. Logo, entramos em ressonância com uma paz.”