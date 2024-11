Victoria Nicole fica em segundo lugar no Festival Eurovisão Júnior, o melhor resultado de sempre

Esta foi a melhor participação de sempre de Portugal na Eurovisão Júnior, com Victoria Nicole a receber 213 pontos, numa final conquistada pela Geórgia, com o cantor Andria Putkaradze e a música "To My Mom", que somou 239 pontos.





A esperança da vitória ainda pairou, quando Portugal recebeu 117 pontos vindos da votação do público, o que juntando aos 96 dos j+uris nacionais faziam Victoria Nicole passar para a frente. Mas a dúvida ficou desfeita quando a Georgia recebeu os seus 59 pontos do público. Esta é a quarta vitória da Georgia.

"Foi incrível", admitiu a própria, entrevistada pela RTP, agradecendo os votos do público que fizeram mudar o resultado final. "Tentei dar o melhor de mim" em palco, realçou.

A terceira canção mais votada foi "Hear me now", de Artem Kotenko, pela Ucrânia.





Victoria Nicole, de 14 anos, representou Portugal na Eurovisão Júnior depois de ter vencido este ano o programa televisivo de talentos "The Voice Kids Portugal".



A final da 22.ª edição do Festival Eurovisão Júnior aconteceu em Madrid e contou com a participação de concorrentes de 17 países.