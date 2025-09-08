Villa Portela em Leiria abre com obras da coleção do Estado e com música de Maurício Pereira

Segundo informação da Câmara de Leiria, a exposição "Sonho Manifesto! Em Leiria, todas as árvores são pinheiros" apresenta, a partir de domingo, mais de 20 obras de artistas como Maria Helena Vieira da Silva, Ângelo de Sousa, Ana Vieira, Ana Hatherly, Álvaro Lapa, Francisco Tropa e Projeto Teatral.

"Estas obras são apresentadas em diálogo com criações inéditas de Sandra Cinto (Brasil) e Tiago Baptista e Gabriela Albergaria (Portugal)", referiu o município.

A mostra tem curadoria de Rita Gaspar Vieira e Sandra Vieira Jürgens.

A exposição resulta de uma parceria entre o município de Leiria e a Museus e Monumentos de Portugal, e faz parte do programa de circulação da Coleção de Arte Contemporânea do Estado, iniciado em 2023, para "aproximar esta coleção dos públicos em diferentes zonas do país".

A mostra, que vai estar patente até 31 de janeiro de 2026, "propõe um sonho enraizado na realidade, convidando a sentir a terra, a explorar a matéria e a singularidade local, usando o Pinhal de Leiria --- símbolo da ligação entre natureza, tecnologia e progresso --- como ponto de partida".

Um dia antes, na tarde de sábado, o Centro de Artes Villa Portela recebe a Festa da Cidade da Música, que termina no domingo.

Nestes dois dias, Leiria, Cidade Criativa da Música da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) desde 2019, "celebra o som, a palavra e o gesto, com uma programação que junta concertos, instalações, performances, arte contemporânea e propostas para todas as idades", divulgou a autarquia.

"Entre os destaques do fim de semana está a estreia ao vivo em Portugal de Maurício Pereira, um dos nomes mais singulares e influentes da canção de autor no Brasil, que atua, finalmente, em solo português, na tarde de sábado, com o espetáculo Micro, acompanhado por Tonho Penhasco".

A presença no país de Maurício Pereira, pai dos músicos Chico e Tim Bernardes, é uma "oportunidade rara de descobrir um artista cuja carreira, com mais de três décadas, cruza poesia, experimentação e canção popular", realçou a organização.

"Figura de referência na música brasileira contemporânea, Maurício Pereira foi metade dos icónicos `Os Mulheres Negras` e, a solo, construiu uma discografia densa e inovadora, marcada pela ironia, lirismo e um olhar crítico e afetivo sobre o mundo".

Ainda no sábado, há hip hop intergeracional da Cooperativa Uma Boa Questão, uma instalação `site-specific` de Noiserv e a pré-estreia de "Belonging", o álbum de estreia de Lisa Sereno.

Já no domingo, após a abertura da exposição "Sonho Manifesto", com visita guiada pelas curadoras às 14:30, o programa da Festa da Cidade da Música prossegue com uma performance imersiva do coletivo Sr. Teste, apresentada por Catarina Marques Domingues e Ricardo Ribeiro.

Seguem-se os concertos do vibrafonista Eduardo Cardinho, premiado com o Play de Melhor Álbum de Jazz, que apresenta o seu mais recente trabalho, "Not Far From Paradise", e dos Pop Dell`Arte, com o espetáculo "Free Pop", que revisita momentos-chave da carreira.

A entrada é livre.

A Villa Portela, adquirida pela Câmara de Leiria em 2017, é o novo espaço cultural da cidade, reunindo áreas de exposição, oficinas, residências criativas, biblioteca e zona de convívio.

Instalado num `chalet` do final do século XIX, projetado por Roberto Charters Henriques d`Azevedo em 1895, o edifício principal foi construído numa antiga vinha e integra ainda um parque arborizado, um lago e várias dependências adaptadas a uso cultural.