Partilhar o artigo Vinte e dois escritores confirmados no Festival Literário Internacional do Interior Imprimir o artigo Vinte e dois escritores confirmados no Festival Literário Internacional do Interior Enviar por email o artigo Vinte e dois escritores confirmados no Festival Literário Internacional do Interior Aumentar a fonte do artigo Vinte e dois escritores confirmados no Festival Literário Internacional do Interior Diminuir a fonte do artigo Vinte e dois escritores confirmados no Festival Literário Internacional do Interior Ouvir o artigo Vinte e dois escritores confirmados no Festival Literário Internacional do Interior

Tópicos:

Arganil Castanheira Pera Figueiró, Armen Yañez Chile Mempo Giardinelli Argentina Rafique, Folio, Júdice Clara Correia, Lousã, Mauro Brant, Peixoto Mexia, Sal, Script Road Macau Fraktura Croácia Fli Araxá, Seid Sibila Serdarevic, Serra Pedrógão,