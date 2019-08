100 postos de trabalho em causa. Ryanair fecha a base de Faro

Cristina Sambado - RTP07 Ago, 2019, 09:24 / atualizado em 07 Ago, 2019, 09:39 | Economia

No entanto, a presidente do Sindicato do Pessoal de Voo da Aviação Civil afirma, em declarações à Antena 1, que ainda não há certezas sobre os despedimentos.





“Nós não sabemos se vai despedir ou não. Poderá haver um despedimento coletivo, poderá haver a recolocação de tripulantes noutras bases Ryanair. A Ryanair já tinha avisado que iria prescindir de pilotos e tripulantes de cabine”, afirmou Luciana Passo.





Antena 1







A sindicalista considero “estranho o timing de dizer agora, de repente, e vir falar a correr em 24 horas com os tripulantes da base de Faro, a dizer que a base vai encerrar a partir de janeiro de 2020”.

A Ryanair, de origem irlandesa, dispõe de 83 bases na Europa e no norte de África, nomeadamente em Portugal, realizando mais de 2400 voos diários e com uma equipa de 17500 funcionários.

Tripulantes de cabine em greve

O pré-aviso entregue na semana passada contempla uma paralisação entre dos dias 21 e 25 de agosto.







