1.º de Maio. CGTP revela preocupações em relação ao Governo

O secretário-geral da CGTP revelou esta quarta-feira de manhã, no Bom Dia, as principais preocupações em relação ao Governo.

Começando por referir o Programa do Governo, Tiago Oliveira, afirmando que contém um "conjunto de matérias que para o trabalho são bastante negativas", principalmente no que toca aos "salários dos trabalhadores" ou ao "combate à precariedade".



Uma das preocupações da CGTP é a "desregulação dos horários" dos trabalhadores e o risco de se "colocar nas mãos das empresas a vida pessoal dos trabalhadores".



O secretário-geral apelou "aos trabalhadores que façam deste Primeiro de Maio um grande Primeiro de Maio, com milhares de trabalhadores na rua, de norte a sul do país".