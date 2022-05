1.º Maio. CGTP exige aumento geral dos salários

A exigência de aumento dos salários dominou as celebrações do 1º de maio da CGTP. A reivindicação da central sindical ganhou mais relevância com a subida de inflação e a perda de poder de compra. Isabel Camarinha avisa que o salário mínimo tem de chegar aos 800 euros já a partir de Julho.