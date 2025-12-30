4,5 mil milhões amortizados em dezembro. Portugal recompra mais 900 milhões em dívida pública

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP procedeu à reaquisição de 900 milhões de euros em obrigações do Tesouro “a condições de mercado”, adiantou esta terça-feira o Ministério das Finanças. Portugal amortizou antecipadamente, este mês, 4,5 mil milhões de euros em dívida pública.



“Num contexto de excesso de liquidez da tesouraria do Estado face ao objetivo fixado para o volume de depósitos das Administrações Públicas, no final do ano, A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP recomprou 900 milhões de euros de dívida pública, a condições de mercado”, lê-se em comunicado do Ministério de Joaquim Miranda Sarmento. “Desta forma, foi possível à República Portuguesa amortizar, antecipadamente, em dezembro, cerca de 4,5 mil milhões de euros de dívida pública, ou seja, cerca de 1,4 por cento do PIB”, enfatiza o Ministério das Finanças.



A operação agora concretizada, prosseguem as Finanças, “soma-se ao leilão de recompra de Obrigações do Tesouro no passado dia 17 de dezembro, num valor superior a mil milhões de euros, e à amortização antecipada de dívida ao Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira (MEEF), no passado dia 22 de dezembro, no montante de 2,5 mil milhões de euros”.



O Governo argumenta que “a redução continuada do endividamento do Estado advém da boa situação económica e orçamental do país, resultante do mérito das famílias e das empresas na criação de riqueza”.