Abanca lança programa de rescisões voluntárias e pré-reformas para até 120 trabalhadores

Em comunicado, o Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) diz ter sido informado hoje pelo Abanca da implementação deste programa "com efeitos imediatos", sendo o objetivo a celebração de acordos de RMA com até 100 trabalhadores e de pré-reformas com até 20.

"Este programa surge na sequência das anteriores alterações na rede comercial de agências e do processo de integração informática e operacional do banco, mantendo-se, segundo o Abanca, os procedimentos já adotados em iniciativas semelhantes", refere.

De acordo com a informação transmitida ao sindicato, as condições propostas para a RMA preveem uma indemnização correspondente a 1,5 salários por cada ano ou fração de antiguidade, a manutenção das condições dos créditos em curso junto do banco, a atribuição de seguro de saúde por 12 meses e o acesso a serviços de apoio à transição de carreira profissional.

Dada a impossibilidade de acesso ao subsídio de desemprego, "por insuficiência de quotização", é atribuído um valor adicional à indemnização.

Já o programa de pré-reformas tem acesso reservado a trabalhadores que completem 60 anos de idade até 31 de dezembro deste ano, prevendo o pagamento de uma prestação mensal correspondente a 60% da retribuição mensal auferida.

Dizendo que continuará a acompanhar este programa de rescisões e pré-reformas "com proximidade e particular atenção", o SNQTB sublinha ser "fundamental que o mesmo seja integralmente voluntário e assente numa decisão livre e esclarecida por parte dos trabalhadores, conforme garantido pelo Abanca".