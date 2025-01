Abanca transfere operações em Portugal para Eurobic Abanca

No projeto comum de cisão transfronteiriça por separação, disponível no portal do Abanca, a instituição sediada na Corunha, em Espanha, justifica esta operação com a necessidade de "simplificar a atual composição societária e a estrutura de negócio do Grupo Abanca em Portugal".

O projeto foi publicado no portal do Ministério da Justiça em dezembro, com data de novembro, e recebeu parecer favorável da comissão de auditoria do banco, tendo hoje sido noticiado pelo espanhol Cinco Dias.

O texto prevê a transferência para o Eurobic de todos os ativos e passivos da sucursal do Abanca em Portugal - exceto as participações na Laborvantage e na Sogevinus --, devendo esta ser encerrada.

"O objetivo é, assim, simplificar a estrutura societária e reduzir os custos de gestão, administrativos, comerciais e contabilísticos, consolidando toda a atividade do Grupo Abanca em Portugal numa única sociedade".

No entender do banco espanhol, a manutenção da duplicação de estruturas societárias "não é a mais apropriada do ponto de vista económico e pode conduzir a limitações e perdas de eficiência em termos de gestão e de negócio".

O banco considera que a manutenção das duas sociedades tem efeitos nos custos administrativos, na otimização dos recursos financeiros ou no subaproveitamento dos ativos e dos recursos humanos, enquanto a concentração deverá aumentar a eficiência e a rentabilidade.

O documento conta com um calendário com várias etapas iniciado em novembro de 2024 e que se prolonga até outubro e novembro de 2025 -- com a previsão da inscrição da cisão por separação nos registos de Portugal e da Corunha.

Atualmente, o banco tem prevista a aprovação do projeto por uma assembleia-geral de acionistas do Abanca. De acordo com a Europa Press, esta está marcada para o próximo dia 27 de janeiro.

A Lusa contactou o Abanca, estando à espera de respostas.

O Abanca concluiu a compra do EuroBic em julho, anunciou o grupo bancário espanhol, acrescentando que com esta aquisição se torna a sétima entidade bancária em Portugal.

A operação foi concluída oito meses após o acordo de compra e venda assinado pelas duas partes e depois de recebidas as aprovações dos reguladores, a Autoridade da Concorrência e o Banco Central Europeu.