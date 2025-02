Aço e alumínio do Canadá e do México taxados até 50% pelos EUA

Esta última tarifa está atualmente suspensa mas, se entrar em vigor a 1 de março,, confirmou uma fonte da Casa Branca à Agência France Press.

A revelação surge no mesmo dia em que o presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a pedir o corte nas taxas de juro da FED, em paralelo com a sua política de aumento de tarifas.





Trump considera a redução das taxas como uma medida necessária para reativar a economia e a indústria no país, a par da imposição de tarifas mais elevadas sobre as importações.





Ambas as medidas podem afetar a inflação, que, soube-se pouco depois, subiu para os três por cento em janeiro. "A inflação de Biden sobe!" reagiu Trump na sua rede Truth Social, apontando o dedo ao seu antecessor, Joe Biden.

a descer as taxas de juro, algo a que o presidente da Fed, Jerome Powell, tem resistido.Ainda na terça-feira, Powell considerou não ser chegado o momento de mexer nas taxas de juro. "Não precisamos de ter pressa para ajustar a nossa política", declarou perante o Senado.O braço de ferro entre o presidente e a Fed promete continuar, enquanto Trump procura influenciar profundamente o edifício financeiro construído por Washington nas últimas décadas.

Alfândega como arma

Para já,A imposição de direitos aduaneiros agravados aos seus vizinhos diretos, visa por exemplo forçar o México e o Canadá a controlar melhor as suas fronteiras com os Estados Unidos.Dia 1 de fevereiro, Trump impôs por isso direitos aduaneiros de 25 cento sobre todos os produtos provenientes do Canadá e do México, acusando os dois países de não lutarem suficientemente contra o tráfico de fentanil, um poderoso opióide que tem provocado uma grave crise sanitária nos EUA.Dois dias depois, suspendeu estes impostos, considerando-se satisfeito com os primeiros gestos dos dois países vizinhos para reforçar o controlo das suas fronteiras e adiando a sua implementação por um mês para dar tempo a serem implementados.. "E isso são todos os países", sublinhou o presidente a partir da Sala Oval.Citando riscos para a "segurança nacional", o republicano publicou dois decretos visando o aço e o alumínio, independentemente da sua origem, incluindo parceiros económicos que anteriormente beneficiavam de isenções sobre estes dois produtos: Argentina, Austrália, Canadá, México, UE e Reino Unido.Já Brasil, Japão e Coreia do Sul ficam privados da isenção de que beneficiavam para o aço e seus derivados.

"Um tiro no pé"

Na terça-feira, o ministro mexicano da Economia, Marcelo Ebrard, apelou ao presidente Trump para não "dar um tiro no próprio pé, não destruir o que construímos nos últimos quarenta anos"."Os Estados Unidos vendem-nos mais (de aço e alumínio), por isso", sublinhou o ministro, que detalhou que o país vizinho fornece ao México "quase 6,9 ​​mil milhões de dólares a mais" do que o México exporta para os Estados Unidos, segundo dados oficiais americanos de 2024.O seu homólogo canadiano, Dominic LeBlanc, está em Washington na quarta-feira e deverá reunir-se com o principal conselheiro económico de Trump, Kevin Hassett, bem como com o futuro secretário do Comércio, Howard Lutnick, para discutir o assunto.

"Não acreditamos que as tarifas sejam a forma correta de agir, por isso não faremos nada até que os americanos tomem a sua decisão final", disse LeBlanc aos jornalistas.







