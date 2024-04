Ações animadas com descoberta da Galp na Namíbia e eventual venda reduz risco

"Neste momento, há uma enorme incerteza quanto ao futuro da exploração, os `cash flows` [fluxos de caixa] futuros e quanto da sua parcela poderão vender a outras empresas. Contudo, em qualquer dos casos, isto será uma mais-valia clara para a Galp", apontou Henrique Tomé, analista da xtb, em resposta escrita à Lusa.

O analista considerou que se a empresa optar por explorar aquela reserva na Namíbia, terá um incremento de `cash flow` futuro bastante grande, visto que esta reserva tem enorme potencial.

Por outro lado, se a empresa optar por vender uma parte ou a totalidade do projeto, que detém em 80%, pode arrecadar um grande valor de capital a curto prazo, que poderá utilizar noutros projetos ou distribuir com os seus acionistas.

Também o administrador operacional da ActivTrades Brasil, Mário Martins, realçou que "quando ocorre uma descoberta efetiva, a empresa rentabiliza uma parte substancial do seu investimento, nem que seja de forma potencial".

No caso de a empresa colocar à venda parte ou a totalidade do projeto, isto "vai permitir efetivar uma parcela dessa rentabilização, para além de reduzir o risco", explicou o analista.

"Do mesmo modo, a confirmação dessas reservas fornece matéria-prima para mais uns largos anos de operação da empresa, criando assim expectativas adicionais de lucros futuros", acrescentou Mário Martins.

No domingo, a Galp informou os investidores que a reserva de petróleo na Namíbia, na primeira fase de testes da campanha Mopane, tem potencial para ser uma "descoberta comercial importante".

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa explica que "só no complexo de Mopane e antes de perfurar poços adicionais de exploração e avaliação, as estimativas de hidrocarbonetos no local são de 10 mil milhões de barris de petróleo equivalente, ou mais".

A bolsa de Lisboa encerrou hoje em alta, com o índice PSI a registar uma subida de 3,50% para 6.515,47 pontos, a maior valorização desde novembro de 2020, apoiada pela Galp, cujas ações avançaram 20,64% para 19,35 euros.