Ações da PSMC sobem quase 10% após a aquisição de uma fábrica pela Micron

Os títulos da PSMC encerraram a sessão com uma valorização de 9,93%, atingindo os 62 dólares taiwaneses (1,69 euros), o seu nível mais alto desde fevereiro de 2022.

Esta subida ocorreu após o anúncio, no sábado, de que a Micron, Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation, assinou uma carta de intenção para adquirir uma fábrica da PSMC no condado de Miaoli, no noroeste de Taiwan, por um montante total de 1.800 milhões de dólares norte-americanos (1.550 milhões de euros).

A aquisição inclui uma sala limpa de fabrico de wafers de 300 milímetros, com cerca de 27.870 metros quadrados, e servirá para reforçar a capacidade da Micron em responder à crescente procura global por soluções de memória, indicou a empresa norte-americana no seu portal oficial.

A Micron prevê concluir a operação no segundo trimestre de 2026, altura em que assumirá a propriedade e controlo da fábrica, com o objetivo de a equipar e aumentar gradualmente a produção de memórias DRAM.

A Micron é atualmente o único fabricante sediado nos EUA de `chips` DRAM avançados, essenciais para tecnologias como a inteligência artificial, computação de alto desempenho e veículos autónomos.

A PSMC posicionou-se, no terceiro trimestre de 2025, como o quarto maior fabricante de semicondutores de Taiwan e o décimo a nível mundial em volume de receitas, segundo a consultora TrendForce.