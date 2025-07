Acordo comercial com EUA. Menos incertezas mas mais custos para empresas e consumidores

"A determinação e a unidade pavimentaram o caminho para um acordo negociado com os EUA, que prioriza a cooperação, protege os interesses fundamentais da UE e oferece às empresas a certeza de que precisam", destacou António Costa.

"Eu não quero que fiquemos pelo que aconteceu ontem [domingo]", disse o ministro francês considerando que o acordo com os Estados Unidos é "desequilibrado".

“Isto não é um acordo”, declarou Viktor Orbán num podcast. “Donald Trump comeu Von der Leyen ao pequeno-almoço, foi isso que aconteceu, e já suspeitávamos que isso ia acontecer, visto que o presidente dos EUA é um peso-pesado em negociações, enquanto a senhora presidente é peso-pluma”.





Mercados de ações globais sobem após acordo comercial

. De Bruxelas chegam elogios ao entendimento a que Von der Leyen chegou com Trump.O presidente do Conselho Europeu considerou que o acordo agora alcançado permite “estabilizar o comércio” com os Estados Unidos e proteger os “interesses fundamentais” da União Europeia.A Alemanha foi um dos primeiros países a saudarem o acordo, que, declarou o chanceler alemão num comunicado.Friedrich Merz, contudo, admitiu que desejava “mais reduções no comércio transatlântico”, sendo que os Estados Unidos são o principal parceiro comercias da Alemanha.Já para o ministro francês do Comércio Externo este pacto EUA-UE é desequilibrado. Laurent Saint-Martin considerou, em comentários à France Inter, mesmo que o bloco europeu se devia afirmar como potência económica.Também o ministro francês dos Assuntos Europeus da França afirmou que este acordo comercial preliminar tem alguns méritos, como as isenções para setores-chave da economia francesa, como o de bebidas alcoólicas, mas reforçou que é desequilibrado., escreveu Haddad no X.A primeira-ministra italiana afirmou também que o acordo comercial é sustentável, mas frisou que vai ser necessário analisar os detalhes.Giorgia Meloni disse, à margem da cimeira das Nações Unidos sobre sistemas alimentares que decorre esta segunda-feira na Etiópia, ainda que o agravamento das relações comerciais entre a Europa e os Estados Unidos teria consequências imprevisíveis e devastadoras., declarou Meloni.E para o primeiro-ministro da Hungria o acordo comercial preliminar assinado entre os Estados Unidos e a União Europeia é "pior" do que o acordo comercial anteriormente firmado entre o Reino Unido e os EUA.escreveu Bart de Wever nas redes sociais.“Espero sinceramente que os Estados Unidos, no devido tempo, abandonem a ilusão do protecionismo e abracem novamente o valor do livre comércio – um pilar fundamental da prosperidade compartilhada. Enquanto isso,Que a Europa se torne o farol do comércio aberto, justo e confiável de que o mundo tanto necessita”., afastando uma grande fonte de incerteza para as empresas de todo o mundo, embora prometendo um custo permanente para o comércio transatlântico de mercadorias.As bolsas de valores europeias dispararam na abertura da sessão desta segunda-feira: o Dax da Alemanha subiu 0,8 por cento, o Cac 40 da França avançou 1 por cento, enquanto o Ibex da Espanha avançou 0,8 por cento.Verifica-se o mesmo nos mercados de ações asiáticos que também mostram ter recuperado: o ASX200 da Austrália subiu 0,4 por cento, o Hang Seng de Hong Kong subiu 0,4 por cento, o índice Kospi da Coreia avançou 0,6 por cento e o CSI300 de Xangai avançou 0,1 por cento. No entanto, o Nikkei 225 do Japão caiu 1 por cento, entre as dúvidas sobre os detalhes do próprio acordo comercial com os EUA.o preço das ações da Mercedes-Benz subiu 1,8 por cento, atingindo o maior nível desde o final de março, e as da Porsche valorizaram-se 1,7 por cento.A Volkswagen avançou 0,8 por cento, embora os ganhos tenham sido limitados por um corte nas projeções da marca premium, Audi.O acordo, que serve para desarmar uma guerra comercial entre Bruxelas e Washington, foi anunciado este domingo por Donald Trump e por Ursula von der Leyen durante uma reunião com as equipas de negociação no 'resort' de golfe do líder republicano em Turnberry, oeste da Escócia., caso não houvesse consenso, informou Von der Leyen após a reunião com o presidente norte-americano.. Foram ainda acordadasO pacto inclui um compromisso da UE de comprar energia dos EUA no valor de 750.000 milhões de dólares e investir 600.000 milhões de dólares adicionais naquele país, além de aumentar as suas aquisições de equipamento militar americano.