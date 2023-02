Açores batem recorde de dormidas em alojamentos turísticos em 2022

"No ano de 2022, no conjunto dos estabelecimentos de alojamento turístico (hotéis, hotéis-apartamentos, apartamentos turísticos, pousadas, unidades de turismo no espaço rural e unidades do alojamento local) dos Açores registaram-se 3.215,4 mil dormidas, valor superior em 65,7% ao registado no ano de 2021", lê-se numa publicação divulgada na página da Internet do SREA.

Segundo dados do Serviço Regional de Estatística dos Açores, consultados pela Lusa, o valor de 2022 é o mais elevado desde que há registos, superando o recorde de 2019 (3.009.385 dormidas), em 6,8%.

As dormidas de turistas residentes no estrangeiro (1.945,4 mil) mais do que duplicaram face ao período homólogo (149,4%), superando as dos turistas residentes em Portugal (1.270,0 mil), que registaram igualmente uma subida, mas menos acentuada (9,4%).

A variação homóloga de dormidas ficou, ainda assim, abaixo da registada a nível nacional (86,3%).

Já o número de hóspedes (1.014,7 mil) apresentou "uma taxa de variação anual positiva de 62,7%".

Olhando apenas para o mês de dezembro, cujos dados foram conhecidos hoje, registaram-se 122,8 mil dormidas, nas diferentes tipologias de alojamento, "um acréscimo de 32,9% relativamente ao mesmo mês de 2021".

A hotelaria foi a tipologia que concentrou mais dormidas nos Açores, em 2022, num total de 1.960.020, com um aumento de 64,8% face ao período homólogo.

Os turistas provenientes do estrangeiro superaram os nacionais neste tipo de alojamento, com 1.046.000 dormidas, mais 159,2% do que no ano anterior.

As dormidas de hóspedes nacionais (914.011) subiram 16,4%.

Os proveitos totais nos estabelecimentos hoteleiros subiram 86,9%, registando em 2022 um montante superior a 126,4 milhões de euros.

Todas as ilhas registaram um aumento de dormidas nesta tipologia, em 2022, tendo as subidas mais acentuadas sido verificadas nas ilhas Terceira (78,6%), São Miguel (71,4%) e Corvo (58,5%).

"A ilha de São Miguel, com 1.345,9 mil dormidas, concentrou 68,7% do total das dormidas, seguindo-se a Terceira com 327,0 mil dormidas (16,7%), o Faial com 120,2 mil dormidas (6,1%) e o Pico com 67,7 mil dormidas (3,5%)", acrescenta o SREA.

O alojamento local foi a tipologia que mais cresceu (67,3%) em número de dormidas, em 2022, com um total de 1.166.147.

Os residentes no estrangeiro representaram mais de metade das dormidas desta tipologia, com 827.358, um aumento de 137,9% face ao no ano anterior.

As dormidas de residentes nacionais diminuíram 3%, fixando-se em 338.789.

Também no alojamento local houve um aumento de dormidas em todas as ilhas, com Terceira (84,6%), Pico (55,8%) e Faial (50%) a registarem os maiores crescimentos.

Já o turismo em espaço rural registou 89.218 dormidas, em 2022, mais 63,3% do que no período homólogo, a maioria de turistas provenientes do estrangeiro (71.990).

Esse valor mais do que duplicou em 2022 (151%), enquanto o número de dormidas de turistas nacionais (17.228) registou um decréscimo de 33,7%.