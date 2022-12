ACT lançou operação em exploração agrícola de Beja

Foto: Mário Cruz - Lusa

A Autoridade para as Condições do Trabalho lançou uma operação numa grande propriedade agrícola do baixo Alentejo, um olival nos arredores de Beja. Foram identificados 68 trabalhadores ligados a sete empresas de prestação de serviços. O objetivo é cruzar dados para perceber se os contratos laborais estão em ordem.