Adesão esmagadora. Greve na Administração Pública com impacto em todos os setores

Esperada “adesão em massa”

c/ Lusa

, avançou à agência Lusa Diogo Nina, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Serviços e de Entidades com Fins Públicos (STTS), que convocou a greve.Esta paralisação "deve rondar entre os 90 por cento e 100 por cento em alguns locais", acrescentou.A RTP confirmou o impacto significativo em vários setores. Em Lisboa,, com os utentes a serem surpreendidos pelo encerramento de portas.A repartição de Finanças no Parque das Nações contava esta manhã apenas com dois funcionários em vez dos habituais 12. No Instituto dos Registos e Notariado também funcionam apenas os serviços mínimos.Na Saúde, verificou-se que o Centro de Saúde de Sete Rios estava com constrangimentos, situação que se repete nos hospitais, com as consultas externas a serem adiadas., com os pacientes a esperarem muito tempo para realizarem exames que já estavam marcados."Em Gaia (no Porto) estão todas as escolas encerradas, cenário semelhante em várias regiões do país", disse à Lusa a delegada sindical Matilde Pereira.O STTS vincou que a greve é para toda a Administração Pública, prevendo-se que a adesão aumente ao longo do dia, porque no turno da noite estavam em prática os serviços mínimos.O presidente deste sindicato, que convocou a greve, tinha dito anteriormente que era esperada uma "adesão em massa"., recordou Mário Rui em declarações à Lusa, salientando que na educação, por exemplo, estão abrangidos, enquanto na saúde poderão aderir à greve médicos, enfermeiros, técnicos auxiliares de saúde e assistentes operacionais.O dirigente sindical salientou que é esperada uma adesão maior do que a que se verificou em fevereiro, na última greve, apontando que existe um maior interesse por parte dos trabalhadores, que tiram dúvidas e têm acesso a mais informação.O STTS convocou esta greve devido à degradação das condições de trabalho e falta de valorização.