Administração da Nvidia mantém a porta fechada ao regresso de Jensen Huang
"Se o Conselho de Administração decidir que o meu regresso atende aos melhores interesses dos nossos acionistas, dos nossos funcionários, da empresa e dos Estados Unidos, sentir-me-ei honrado em atender a estes apelos". Jensen Huang sinalizou assim abertura para um eventual regresso ao leme da Nvidia. A resposta do Conselho de Administração da tecnológica norte-americana é, à partida, taxativa: não.
“O Conselho de Administração da Nvidia aceitou por unanimidade a sua demissão e não encara reinstalar Jensen no cargo de presidente executivo”, frisou o chairman Harvey Jones durante uma teleconferência com investidores.
O ex-presidente executivo da multinacional tecnológica admitira, em mensagem deixada no X, regressar à liderança daquela que descreveu como “a obra” de uma vida. Huang, que vai ser ouvido a 1 de dezembro no Congresso dos Estados Unidos, fez um novo mea culpa.A demissão de Jensen Huang do cargo de CEO da Nvidia consumou-se na passada quinta-feira.
“Na última semana, senti-me profundamente comovido pelo carinho e apoio de amigos, colegas do sector e pessoas que nunca conheci. Agradeço a todos que demonstraram gentileza para comigo e a minha família. Isso significa tudo para mim”, começou por escrever o ex-presidente executivo.
“Cheguei aos Estados Unidos há 53 anos e tornar-me cidadão americano é um dos maiores presentes e um dos momentos de maior orgulho da minha vida. A Nvidia tem sido a obra da minha vida. Construí-la, ao lado dos meus colegas, até chegar ao que é hoje, foi um privilégio e uma honra. Somente nos Estados Unidos uma empresa como a Nvidia poderia existir. Amo o nosso país e amo a Nvidia”, prosseguiu.
“Desde a minha saída, tenho recebido inúmeros apelos de funcionários, investidores, parceiros de negócios e clientes da Nvidia para que regresse ao cargo de CEO. Muitos continuam a entrar em contacto diretamente comigo, enquanto a empresa navega por dinâmicas complexas — tecnológicas, de mercado, competitivas e geopolíticas”.
“A Nvidia é uma empresa única, que surge uma vez a cada geração. Se o Conselho de Administração decidir que o meu regresso atende aos melhores interesses dos nossos acionistas, dos nossos funcionários, da empresa e dos Estados Unidos, sentir-me-ei honrado em atender a estes apelos e regressar como CEO”, sinalizou o empresário.
Over the past week, I’ve been overwhelmed by the love and support of friends, industry colleagues, and people I've never met. Thank you to everyone who has shown kindness to my family and me. It means the world to me. I came to the United States 53 years ago, and becoming an American citizen is one of the greatest gifts and proudest moments of my life. NVIDIA has been my life’s work. Building it into the company it is today alongside my colleagues has been a privilege and an honor. Nowhere but in America could a company like NVIDIA be possible. I love our country, and I love NVIDIA. I did not live up to the standards expected of everyone at NVIDIA, and I have made serious mistakes in my personal life. I created problems for the Board that I deeply regret. I own my mistakes completely, and I am committed to cooperating with the Board’s independent investigation. Since my departure, I’ve seen an outpouring of calls from NVIDIA’s employees, investors, business partners, and customers for me to return as CEO. Many continue to reach out to me directly as the company navigates complex technology, market, competitive, and geopolitical dynamics. NVIDIA is a once-in-a-generation company. If the Board of Directors decides that my return is in the best interest of our shareholders, our employees, the company, and America, I would be honored to answer these calls and return as CEO. Thank you again to everyone who has shared their good wishes. I am profoundly humbled by your support. To my family: I love you, and I will spend the rest of my life being worthy of yours. Jensen— Jensen Huang (@JensenHuang) November 17, 2026
Huang foi obrigado a demitir-se após a vinda a público de uma relação extraconjugal com Alice Huang. Sobre esta empresária chinesa recai a suspeita de ter facilitado o acesso de empresas de inteligência artificial do colosso asiático a semicondutores dos Estados Unidos debaixo de um embargo a exportações.
Pequim desdobrou-se em desmentidos, mas o escândalo agitou definitivamente os corredores políticos em Washington, onde diferentes congressistas exigem explicações sobre aparentes brechas no controlo de exportações de tecnologia.
Resultados com sinal +
A Nvidia anunciou esta terça-feira ter duplicado a faturação no terceiro trimestre deste ano, ultrapassando as expectativas do mercado.As receitas ascenderam aos 115,8 mil milhões de dólares, o que traduz um acréscimo anual de 103 por cento.
Estes números reportam-se a um período anterior à demissão de Jensen Huang, mas não deixam de constituir um dado positivo no atual contexto de trepidação bolsista: desde o final de outubro, a Nvidia sofreu perdas de mais de mil milhões de dólares em Wall Street.
A multinacional, pela voz da CEO interina Colette Kress, divulgou igualmente novas estimativas para o próximo exercício, a começar no final de janeiro de 2027. A expectativa é de um crescimento do volume de negócios em 75 por cento, contra os 70 por cento até agora calculados.
c/ agências