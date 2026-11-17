A demissão decorrente do escândalo de adultério e contrabando consumou-se na passada quinta-feira. O regresso à posição de CEO pode dar-se a breve trecho.

Pequim desdobrou-se em desmentidos, mas o escândalo agitou definitivamente os corredores políticos em Washington, onde diferentes congressistas exigem explicações sobre aparentes brechas no controlo de exportações de tecnologia.

“Não correspondi aos padrões”

Over the past week, I’ve been overwhelmed by the love and support of friends, industry colleagues, and people I've never met. Thank you to everyone who has shown kindness to my family and me. It means the world to me. I came to the United States 53 years ago, and becoming an American citizen is one of the greatest gifts and proudest moments of my life. NVIDIA has been my life’s work. Building it into the company it is today alongside my colleagues has been a privilege and an honor. Nowhere but in America could a company like NVIDIA be possible. I love our country, and I love NVIDIA. I did not live up to the standards expected of everyone at NVIDIA, and I have made serious mistakes in my personal life. I created problems for the Board that I deeply regret. I own my mistakes completely, and I am committed to cooperating with the Board’s independent investigation. Since my departure, I’ve seen an outpouring of calls from NVIDIA’s employees, investors, business partners, and customers for me to return as CEO. Many continue to reach out to me directly as the company navigates complex technology, market, competitive, and geopolitical dynamics. NVIDIA is a once-in-a-generation company. If the Board of Directors decides that my return is in the best interest of our shareholders, our employees, the company, and America, I would be honored to answer these calls and return as CEO. Thank you again to everyone who has shared their good wishes. I am profoundly humbled by your support. To my family: I love you, and I will spend the rest of my life being worthy of yours. Jensen — Jensen Huang (@JensenHuang) November 17, 2026

c/ agências

Ainda a encaixar os danos de um escândalo de contornos análogos a romances de espionagem, o ex-presidente executivo da multinacional tecnológica Nvidia admitiu, esta terça-feira, regressar à liderança daquela que descreve como “a obra” de uma vida. Jensen Huang, que será ouvido a 1 de dezembro, à porta fechada, no Congresso norte-americano, recorreu ao X de Elon Musk para umEm declaração publicada na plataforma X,“Na última semana, senti-me profundamente comovido pelo carinho e apoio de amigos, colegas do sector e pessoas que nunca conheci. Agradeço a todos que demonstraram gentileza para comigo e a minha família. Isso significa tudo para mim”, começa por escrever o ex-CEO.Huang prossegue: “Cheguei aos Estados Unidos há 53 anos e tornar-me cidadão americano é um dos maiores presentes e um dos momentos de maior orgulho da minha vida.. Somente nos Estados Unidos uma empresa como a Nvidia poderia existir. Amo o nosso país e amo a Nvidia”., escreve Huang no X., que, desde o final de outubro, sofreu uma hemorragia de mais de mil milhões de dólares em Wall Street.“Não correspondi aos padrões esperados de todos na Nvidia e cometi erros graves na minha vida pessoal. Criei problemas para o Conselho, pelos quais lamento profundamente”, reconhece Jensen.“A Nvidia é uma empresa única, que surge uma vez a cada geração.”, sinaliza o empresário, para concluir com um agradecimento “a todos os que enviaram mensagens de apoio” e a promessa de dedicar “o resto da vida a ser digno do amor” da família.