De volta à casa de partida? Jensen Huang disposto a retomar o leme da Nvidia
"Se o Conselho de Administração decidir que o meu regresso atende aos melhores interesses dos nossos acionistas, dos nossos funcionários, da empresa e dos Estados Unidos, sentir-me-ei honrado em atender a estes apelos".
Em declaração publicada na plataforma X, Jensen Huang lança mão de uma “onda” de mensagens de apoio que diz estar a receber de funcionários, investidores e clientes da gigante dos chips. Para se mostrar a postos para regressar, caso o Conselho de Administração se pronuncie nesse sentido.
“Na última semana, senti-me profundamente comovido pelo carinho e apoio de amigos, colegas do sector e pessoas que nunca conheci. Agradeço a todos que demonstraram gentileza para comigo e a minha família. Isso significa tudo para mim”, começa por escrever o ex-CEO.
Huang prossegue: “Cheguei aos Estados Unidos há 53 anos e tornar-me cidadão americano é um dos maiores presentes e um dos momentos de maior orgulho da minha vida. A Nvidia tem sido a obra da minha vida. Construí-la, ao lado dos meus colegas, até chegar ao que é hoje, foi um privilégio e uma honra. Somente nos Estados Unidos uma empresa como a Nvidia poderia existir. Amo o nosso país e amo a Nvidia”.
O empresário de origem taiwanesa foi forçado a demitir-se após a vinda a público de uma relação extraconjugal com Alice Huang. Sobre esta empresária chinesa recai a suspeita de ter facilitado o acesso de empresas de inteligência artificial do colosso asiático a semicondutores dos Estados Unidos debaixo de um embargo a exportações.Pequim desdobrou-se em desmentidos, mas o escândalo agitou definitivamente os corredores políticos em Washington, onde diferentes congressistas exigem explicações sobre aparentes brechas no controlo de exportações de tecnologia.
“Assumo total responsabilidade pelos meus erros e comprometo-me a cooperar integralmente com a investigação independente conduzida pelo Conselho de Administração”, escreve Huang no X.
“Não correspondi aos padrões”
Uma petição a pedir a ressurreição profissional de Jensen Huang foi, entretanto, assinada por mais de 190 mil pessoas, incluindo nomes de Silicon Valley e o multimilionário Elon Musk.
O próprio presidente norte-americano, Donald Trump, admitia na segunda-feira não se opor à ideia de Huang retomar o cargo de CEO da Nvidia, que, desde o final de outubro, sofreu uma hemorragia de mais de mil milhões de dólares em Wall Street.
“Não correspondi aos padrões esperados de todos na Nvidia e cometi erros graves na minha vida pessoal. Criei problemas para o Conselho, pelos quais lamento profundamente”, reconhece Jensen.
Over the past week, I’ve been overwhelmed by the love and support of friends, industry colleagues, and people I've never met. Thank you to everyone who has shown kindness to my family and me. It means the world to me. I came to the United States 53 years ago, and becoming an American citizen is one of the greatest gifts and proudest moments of my life. NVIDIA has been my life’s work. Building it into the company it is today alongside my colleagues has been a privilege and an honor. Nowhere but in America could a company like NVIDIA be possible. I love our country, and I love NVIDIA. I did not live up to the standards expected of everyone at NVIDIA, and I have made serious mistakes in my personal life. I created problems for the Board that I deeply regret. I own my mistakes completely, and I am committed to cooperating with the Board’s independent investigation. Since my departure, I’ve seen an outpouring of calls from NVIDIA’s employees, investors, business partners, and customers for me to return as CEO. Many continue to reach out to me directly as the company navigates complex technology, market, competitive, and geopolitical dynamics. NVIDIA is a once-in-a-generation company. If the Board of Directors decides that my return is in the best interest of our shareholders, our employees, the company, and America, I would be honored to answer these calls and return as CEO. Thank you again to everyone who has shared their good wishes. I am profoundly humbled by your support. To my family: I love you, and I will spend the rest of my life being worthy of yours. Jensen— Jensen Huang (@JensenHuang) November 17, 2026
“Desde a minha saída, tenho recebido inúmeros apelos de funcionários, investidores, parceiros de negócios e clientes da Nvidia para que regresse ao cargo de CEO. Muitos continuam a entrar em contacto diretamente comigo, enquanto a empresa navega por dinâmicas complexas — tecnológicas, de mercado, competitivas e geopolíticas”.
“A Nvidia é uma empresa única, que surge uma vez a cada geração. Se o Conselho de Administração decidir que o meu regresso atende aos melhores interesses dos nossos acionistas, dos nossos funcionários, da empresa e dos Estados Unidos, sentir-me-ei honrado em atender a estes apelos e regressar como CEO”, sinaliza o empresário, para concluir com um agradecimento “a todos os que enviaram mensagens de apoio” e a promessa de dedicar “o resto da vida a ser digno do amor” da família.
c/ agências