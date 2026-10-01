Administração da Sonae propõe Cláudia Azevedo para presidente e João Dolores para CEO

"A proposta resulta de um processo de planeamento da sucessão iniciado na sequência das decisões de Paulo Azevedo de não se recandidatar ao Conselho de Administração da Sonae e de Cláudia Azevedo de não exercer um terceiro mandato como CEO, por entenderem estarem reunidas as condições necessárias para uma transição e início de um novo ciclo na liderança do Grupo, que conta com o apoio e entusiasmo de toda a Família Azevedo", lê-se no documento.

De acordo com o grupo, a proposta "conta com o apoio da Efanor, acionista maioritária da Sonae, e prevê que a mudança se concretize no início do novo mandato, após a eleição do Conselho de Administração pela assembleia-geral de acionistas de abril de 2027 e a confirmação, pelo novo Conselho, das nomeações agora propostas".

João Dolores é neste momento membro do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Sonae, onde exerce a função de CFO (administrador com o pelouro financeiro).

"Contribuiu de forma decisiva para a definição da estratégia da empresa nos últimos anos e para a execução da sua atividade de investimento e apoio aos negócios do Grupo", destacou a Sonae.

A empresa lembrou ainda que Cláudia Azevedo iniciou o seu percurso na Sonae "como estagiária em 1994 e acumulou experiência na gestão de negócios diversificados", sendo que "nos últimos oito anos como CEO, liderou a empresa no seu processo de crescimento e internacionalização".

A gestora manterá "as funções executivas até ao início do novo mandato, trabalhando em estreita colaboração com João Dolores nos próximos meses para assegurar uma boa transição", indicou.

"Para mim, começa também um novo capítulo, com o mesmo compromisso com a Sonae e com o seu futuro. Nos próximos meses, vamos trabalhar juntos para preparar o próximo ciclo e assegurar uma transição bem-sucedida", disse Cláudia Azevedo, citada na mesma nota.

Já João Dolores agradeceu "a confiança" que lhe depositaram, uma responsabilidade que encara "com profundo compromisso e grande entusiasmo pelo futuro".