Aeroporto de Lisboa com 18 voos cancelados em dia de greve na Menzies

Segundos os dados consultados pela Lusa no `site` da ANA -- Aeroportos de Portugal, entre partidas e chegadas, eram já 18 os voos cancelados, tendo fonte do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins (SIMA) assegurado que, destes, perto de 90% se deviam à paralisação.

A mesma fonte apontou "filas intermináveis", um número de voos que sai sem bagagem "muitíssimo grande" e um elevado número de aviões atrasados hoje na infraestrutura, devido à paralisação na Menzies, a antiga Groundforce.

No seu `site`, a ANA publicou um aviso, alertando os passageiros, para que, devido à greve da empresa, que "assiste diversas companhias aéreas, como a TAP, poderão ocorrer constrangimentos na operação aeroportuária nos períodos: 25 a 28 de julho; 8 a 11 de agosto; 15 a 18 de agosto; 22 a 25 agosto e de 29 agosto a 01 de setembro", apelando para que contactem a "companhia aérea ou agente de viagens antes de se dirigir ao aeroporto".

Os trabalhadores da Menzies iniciaram hoje a segunda greve de quatro dias, de um total de cinco paralisações marcadas para o verão, época alta do turismo, com empresa e sindicato a trocar acusações de indisponibilidade para o diálogo.

As greves foram convocadas pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins (SIMA) e pelo Sindicato dos Transportes (ST), pelo fim de vencimentos base abaixo do mínimo nacional, melhores salários, cumprimento do pagamento das horas noturnas, entre outras reivindicações, com este segundo período, que começou às 00:00 de hoje, a terminar às 24:00 de segunda-feira.