Aflição e subida do preço do petróleo. O que provoca um navio encalhado no Canal do Suez

, com custos acrescidos para o transporte dos bens. O impacto irá depender da demora em libertar o navio e reabrir o Canal.

Ao fim da tarde de quarta-feira, oito rebocadores tinham conseguido colocar o porta-contentores, de 400 metros de comprimento por 59 metros de largura e 224 toneladas, de novo a flutuar e agentes portuários GAC esperavam retomar o tráfego marítimo nas horas seguintes.

A Autoridade do Canal do Suez, SCA, está a estudar a reabertura de uma seção mais antiga do Canal de forma a desviar por ali o tráfego bloqueado nas duas direções.







Um comboio de navios com destino ao sul foi alertado para se colocar de prontidão.







O presidente da empresa, Osama Rabie, disse esperar que "se Deus quiser, tudo fique resolvido ainda hoje" e admitiu compensar os armadores dos navios retidos.



Talvez uma semana



Um capitão piloto sénior da Autoridade do Canal do Suez, sob anonimato, referiu à CNN que dois dias seria o mínimo de tempo necessário para desencalhar totalmente o porta-contentores de forma a desimpedir o tráfego.





Colocar um navio tão grande de novo a flutuar é "tecnicamente muito complicado", afirmou. O equipamento técnico existe e está disponível mas tem de ser utilizado da forma certa. No pior cenário as manobras poderão demorar sete a oito dias, com um impacto extremamente desestabilizador em todo o comércio mundial.

. Mas se tivesse sido correto de princípio, a crise poderia ter sido ultrapassada ontem", sublinhou o piloto da SCA.O navio, de pavilhão do Panamá e gerido pela BSM Hong Kong, vinha do Mar Vermelho com destino ao porto de Roterdão, na Holanda, de acordo com o portal de vigilância marítima Vessel Finder.Devido aos estragos provocados pelo incidente deverá vir a ser rebocado para reparações até ao local de estacionamento mais próximo, o Grande Lago Amargo, 30 quilómetros mais a norte.

Vulnerabilidade









O incidente levou um analista a sublinhar não só a importância da passagem para o comércio mundial, já duramente afetado pela pandemia de Covid-19, mas também a sua vulnerabilidade.





"Esta é uma passagem marítima estratégica, um gargalo, atravessado por muitos navios e se alguma coisa acontece, pode ser muito perturbador para a troca de bens entre transportadoras e para a comunidade global", referiu Gerry Northwood, presidente da seguradora MAST, à Al Jazeera.





Um incidente deste tipo, explicou, é "uma espécie de aviso, um lembrete" da vulnerabilidade do Canal e do seu potencial para perturbar todo o planeta.



"Se for necessário reverter para uma rota mais longa, isso irá somar duas a três semanas de perturbações no comércio mundial enquanto este tenta organizar-se, além do acréscimo das despesas devido a uma viagem mais longa", sublinhou.







No Canal do Suez passa diariamente 30 por cento do tráfego marítimo mundial e 10 por cento do transporte de crude, com a rota alternativa entre a Ásia e a Europa, via Cabo da Boa Esperança, a demorar pelo menos mais uma semana. O Canal foi inaugurado em 1869. Só em 2020, de acordo com a Autoridade do Canal do Suez, SCA, este foi usado por quase 19 mil navios, numa média de 51.5 por dia, com 1.17 mil milhões de toneladas de carga. O tráfego beneficiou o Egito 5,6 mil milhões de dólares em taxas.





"As próximas 24h vão ser críticas para determinar um impacto a médio termo" estimou por seu lado à Agência Reuters, Chris Evans, especialista da empresa Colliers para as cadeias de distribuição.





"Se o atraso for significativo, então a alternativa da rota do Cabo da Boa Esperança irá ser consideradas, para manter tudo em movimento", acrescentou.





Perturbações causadas pela pandemia do coronavírus SARS-CoV-2 e um aumento na procura de bens tem estado a levar nos últimos meses a congestionamentos logísticos de contentores e de produtos em todo o mundo.







Petróleo recupera





A Tanker Trackers, que usa satélites e dados marítimos para seguir as rotas dos navios, referiu que "cargueiros de petróleo saudita, russo, de Omã e dos Estados Unidos, estão à espera em ambos os extremos" do Canal.







A reação imediata do incidente foi a recuperação do preço do petróleo de um dos seus dias de menor valor nos mercados.





Receios de atrasos nos fornecimentos devido ao engarrafamento no Suez, o ouro negro valorizou mais de quatro por cento, para quase 63 dólares o barril, às 14h45 GMT, recuperando da queda de quase seis por cento dada terça-feira que fez cair os preços do barril abaixo da fasquia dos 60 dólares. Diversos fatores afetaram nas ultimas duas semanas o preço do petróleo, que caiu 12 por cento depois de ganhos substanciais devido à expectativa da recuperação da economia devido à vacinação anti-Covid nos países mais ricos. O regresso dos confinamentos na Europa deprimiu de novo os investidores e os países produtores da OPEP+ deverão reunir a 1 de abril para rever a produção.



"Se durar durante, por exemplo, semanas, irá obviamente afetar de forma grave todas as rotas de carga", afirmou Ashok Sharma, diretor-geral da corretora de navios BRS Baxi, de Singapura, à Agência Reuters.







"Mas acredito que há recursos suficientes e próximos para lidar com a situação rapidamente", acrescentou.