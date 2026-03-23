Agência Internacional da Energia avisa que guerra está a provocar crise do tamanho de dois choques petrolíferos

O diretor executivo da Agência Internacional de Energia, Fati Birol, avisa esta segunda-feira que a guerra com o Irão está a provocar uma crise energética do tamanho dos dois choques combinados no petróleo dos anos 70: o de 73 - provocado pela guerra do Kippur e o de 79 - quando se deu a revolução no Irão.

Aliás, a Agência Internacional de Energia foi criada precisamente na sequência da crise energética de 1973 para encontrar uma resposta coordenada do mundo a estes choques globais.

Fati Birol falou esta manhã em Camberra, no clube de imprensa nacional da Austrália.
Esta crise - tal como está, nesta altura- é o equivalente a duas crises do petróleo e uma crise do gás juntas. O preço do gás na Europa sobe 3%.

