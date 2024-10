Agências de viagens confiantes que congresso em Macau vai ser o melhor de sempre

"Macau não é apenas uma cidade. É um destino turístico fabuloso, pleno de diversidade, encontro de culturas, tradição e exotismo, história e inovação. A relação da APAVT com Macau não é apenas uma fantástica relação entre um mercado emissor e um destino turístico, é um caminho comum entre dois amigos, que se ajudam onde e quando podem", disse o presidente da APAVT, em Huelva, onde hoje termina o 49.º Congresso APAVT.

Pedro Costa Ferreira exemplificou esta ajuda com o apoio que dão "firmemente" à presença de Macau na Fitur, uma das maiores feiras de Turismo que se realiza em Madrid, isto depois de em 2023 a associação ter ido a Macau "com um significativo grupo de empresários espanhóis", ou através, por exemplo, da marcação em 2025 de duas reuniões anuais da ECTAA (European Travel Agents` and Tour Operators` Associations), em Macau, que será "o destino preferido" da confederação europeia das agencias de viagens.

"No ano em que, com setenta e cinco anos de idade, realizamos o nosso quinquagésimo congresso, decidimos fazê-lo numa cidade que não é só uma cidade, é também um destino turístico fabuloso, com uma equipa que não representa apenas um destino turístico, é também um grupo de amigos próximos (...)", afirmou, prometendo que da parte da APAVT "vai ser o melhor congresso de sempre".

O 50.º Congresso APAVT vai realizar-se de 02 a 04 de dezembro de 2025.

Em 01 de dezembro de 2023, no 48.º Congresso da APAVT no Porto, a associação anunciou que Macau tinha sido escolhido como o destino preferido internacional para 2024.

"O destino preferido da APAVT para nós é um passo muito importante porque estamos já neste momento a começar os preparativos para 2025, quando vamos acolher outra vez o congresso da APAVT", disse, na altura, a diretora dos Serviços de Turismo de Macau, Maria Helena de Senna Fernandes.

A escolha do "destino preferido" é um projeto anual da APAVT que tem como objetivo contribuir para dinamizar os fluxos turísticos para um determinado destino, através de um trabalho com a associação e os seus associados, sobretudo ao nível da promoção turística.

Antes, em 30 de junho de 2023, a APAVT tinha anunciado, em Macau, o 50.º congresso da organização em 2025 naquela região chinesa. Na altura, o presidente da APAVT disse à Lusa ser "com muita felicidade" que via o congresso regressar pela sexta vez a Macau, que se tornará na cidade que mais acolheu "a maior reunião do setor turístico português".

"É um grande esforço da nossa parte junto da APAVT", afirmou a diretora dos Serviços de Turismo de Macau, também na altura.

Maria Helena de Senna Fernandes disse esperar que "quase mil representantes" da indústria do turismo viajem de Portugal para o congresso da APAVT em Macau, em 2025, enquanto Pedro Costa Ferreira previu, "no mínimo 750, 800 pessoas".

O 49.º Congresso da APAVT, que hoje termina, decorre desde 24 outubro, em Huelva, e conta com cerca de 750 congressistas.