Agências de viagens e operadores vivem "porventura melhor momento de sempre" - APAVT

Pedro Costa Ferreira, que falava na abertura do 49.º Congresso APAVT, que se inicia em Huelva, na Andaluzia, em Espanha, referia-se a vendas, recuperação de balanços, de resultados, de emprego ou de remunerações pagas.

Um comportamento que prova que este setor "mantém uma fantástica vitalidade e uma posição de charneira intocada e intocável, quer no que concerne a `incoming` [chegada de turistas], quer no que respeita às viagens dos portugueses, em trabalho ou em férias", explicou.

O responsável lembrou, citando um estudo sobre os indicadores económicos da distribuição levado a cabo pela EY, que "considerando efeitos diretos, indiretos e induzidos, o valor económico da Distribuição Turística, reportado a 2022, superou os 5,8 mil milhões de euros, valor que corresponde a cerca de 2,8% do VAB nacional e foi responsável por 126.000 postos de trabalho, 2,6% do emprego em Portugal".

"Associado ao crescimento do valor económico, o impacto do agregado da Distribuição Turística nas remunerações também aumentou significativamente face a 2019, atingindo praticamente quatro mil milhões de euros, valor que representa cerca de 3,5% do total nacional", acrescentou.

Pedro Costa Ferreira apontou ainda que pós-pandemia houve uma recomposição da atividade do setor, com um crescimento mais acentuado do turismo recetivo de lazer, que produziu, naturalmente, impactos económicos "mais significativos" em Portugal.

"Depois da pandemia, a recuperação foi notável, e o setor mantém e consolidou algumas das suas características mais diferenciadoras, como sejam, por mero exemplo, a formação dos gestores e colaboradores, muito acima do padrão nacional, o contínuo aparecimento de novas empresas, confirmando a atratividade do setor, ou finalmente, e provavelmente o mais importante, o aumento da influência económica do setor, que mantém níveis de crescimento acima da média nacional".

O 49.º Congresso APAVT decorre em Huelva, Espanha, até 26 de outubro, com 750 congressistas, um debate sobre o setor que acontece fora de Portugal pela primeira vez desde a pandemia.