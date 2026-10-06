Agendada nova reunião entre Governo e sindicatos da função pública





O secretário-geral da Fesap pediu, esta terça-feira, ao Governo para "melhorar" o acordo plurianual em vigor e disse que o Governo "não excluiu nem aceitou" aumentos salariais acima dos 2,3 por cento previstos para a Administração Pública.



José Abraão finalizou o encontro com uma certeza: “A bola está do lado do Governo".











A Fesap defende um aumento de 6,5 por cento ou 95 euros da base remuneratória da Função Pública, chegando aos 1.050 euros em 2027.



A audição dos outros sindicatos – Frente Sindical e Frente Comum – está marcada após terminado o encontro com a Fesap.



As negociações acontecem dias antes da entrega do Orçamento do Estado para 2027. O Governo enfrenta, assim, as pressões orçamental e sindical em simultâneo.



As reuniões entre a secretária de Estado da Administração Pública, Margarida Garrido, e os três sindicatos decorrem à porta fechada.