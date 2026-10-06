Agendada nova reunião entre Governo e sindicatos da função pública

Agendada nova reunião entre Governo e sindicatos da função pública

A Fesap foi a primeira entidade a ser ouvida pela secretária de Estado da Administração Pública. O seu representante, José Abraão, adiantou, à saída, que está já previsto um segundo encontro, na próxima semana ou na seguinte, desta vez com o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: José Sena Goulão - Lusa

VER MAIS
As reuniões entre a secretária de Estado da Administração Pública, Margarida Garrido, e os três sindicatos decorrem à porta fechada.

O secretário-geral da Fesap pediu, esta terça-feira, ao Governo para "melhorar" o acordo plurianual em vigor e disse que o Governo "não excluiu nem aceitou" aumentos salariais acima dos 2,3 por cento previstos para a Administração Pública.

José Abraão finalizou o encontro com uma certeza: “A bola está do lado do Governo".



A Fesap defende um aumento de 6,5 por cento ou 95 euros da base remuneratória da Função Pública, chegando aos 1.050 euros em 2027.

A audição dos outros sindicatos – Frente Sindical e Frente Comum – está marcada após terminado o encontro com a Fesap.

As negociações acontecem dias antes da entrega do Orçamento do Estado para 2027. O Governo enfrenta, assim, as pressões orçamental e sindical em simultâneo.

Artigos Relacionados

Tópicos
PUB
PUB