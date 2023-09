Agendas Mobilizadores superam "certo sentido individualista" do país

"As agendas contêm uma grande virtude, juntam os melhores protagonistas do nosso país, seja do setor empresarial, da academia ou organizações da sociedade civil, em consórcios que superam uma das fragilidades do nosso país, um certo sentido individualista que nos retira escala e relevância, em especial no contexto global", afirmou Gonçalo Lopes, em Leiria.

O autarca discursava no 1.º encontro anual das "Agendas Mobilizadoras - Parcerias que transformam a economia", no âmbito da iniciativa "Governo + Próximo", hoje e na quinta-feira dedicado ao distrito de Leiria.

Perante o primeiro-ministro, António Costa, e vários ministros, Gonçalo Lopes, também presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL), salientou que as "Agendas Mobilizadoras e Agendas para a Inovação constituem uma oportunidade única e, provavelmente, irrepetível, para alavancar o nível competitivo e alterar o perfil" da economia nacional, tornando Portugal "mais resiliente e preparado para responder aos crescentes desafios de uma economia global, em que a incerteza parece ser a única constante" que se pode "dar por adquirida".

O presidente do Município de Leiria realçou que é essencial que o país consiga "congregar esforços e sinergias em diversos patamares, em especial na partilha de conhecimento e experiência e na mobilização de recursos financeiros, humanos e tecnológicos".

"As Agendas Mobilizadoras e os fundos do PRR são um instrumento poderoso que não podemos desperdiçar, que nos oferece uma oportunidade de preparar Portugal para enfrentar os desafios de uma economia global em constante evolução" e que "não se compadece com as circunstâncias e idiossincrasias de um país que tem, por via da aposta na tecnologia, digitalização, inovação e trabalho em equipa, esta oportunidade única de deixar a periferia e ocupar uma posição de relevo no ecossistema global", adiantou.

Para Gonçalo Lopes, "não há melhor forma de dar início a esta dupla jornada que traz o Conselho de Ministros a Leiria do que este encontro que permite antever o guião do rumo que está a ser traçado para o futuro" do país.

As Agendas Mobilizadoras e Agendas Verdes para a Inovação Empresarial são investimentos do Plano de Recuperação e Resiliência, financiado pelos fundos europeus do principal instrumento extraordinário de resposta da União Europeia à pandemia de covid-19.

A CIMRL integra os Municípios de Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Pedrógão Grande, Pombal e Porto de Mós.