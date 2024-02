FOTO: Lewis Joly - Reuters

Dezenas de agricultores forçaram a entrada na Feira Agrícola de Paris. Foi ainda antes do horário de abertura do evento e da chegada do presidente Emmanuel Macron. Os manifestantes invadiram o recinto e exigiram a demissão do chefe de Estado. Os agricultores franceses pedem a revisão dos preços dos produtos e o fim das regras ambientais da União Europeia.