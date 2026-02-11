Agricultores questionam Governo sobre falta de clareza nos apoios

"A CNA enviou esta quarta-feira um ofício ao Ministério da Agricultura, pedindo esclarecimentos sobre a anunciada medida simplificada para os prejuízos causados na agricultura pela tempestade Kristin e fenómenos climatéricos subsequentes", indicou, em comunicado.

A confederação disse que quando os agricultores acedem aos formulários, disponíveis nas CCDR -- Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, é apresentada uma mensagem que diz que o "procedimento não corresponde a uma candidatura", tratando-se assim de uma declaração de prejuízos.

Os agricultores querem também saber qual a dotação total da medida e se os prejuízos causados na floresta são elegíveis.

A CNA sublinhou que "os agricultores enfrentam uma situação dramática no terreno, com explorações e culturas destruídas, prejuízos avultadíssimos, rendimentos comprometidos no futuro e persistência de condições climatéricas adversas".

Por isso, vincou que não precisam de "falta de clareza na informação", nem de demora no pagamento dos apoios.

A Lusa questionou o Ministério da Agricultura e aguarda uma resposta.

Em 29 de janeiro, o Ministério da Agricultura anunciou à Lusa a abertura de uma medida de restabelecimento do potencial produtivo, devido ao impacto do mau tempo, para investimentos entre 5.000 e 400.000 euros.

A taxa de apoio pode chegar a 100% até um máximo de 10.000 euros.