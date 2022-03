Agricultura, uma frente da guerra na Ucrânia

Foi na semana passada que o presidente da Ucrânia alertou para outra das frentes da guerra desencadeada pela Rússia: a produção agrícola da antiga república soviética., observa o jornal

“A missão das autoridades locais é convencer as pessoas a voltarem ao trabalho no sector agrícola. Quantos mais hectares semearem, mais forte será a nossa posição”, resume ao diário espanhol Igor Shevchenko, diretor de relações internacionais da Câmara de Comércio de Vinnitsia, a 190 quilómetros de Kiev. Esta é a segunda maior região de produção de trigo e girassóis.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, alertou na segunda-feira para um quadro de crescente escassez de trigo em 18 países africanos.

No início de março, a FAO estimava que até 30 por cento das culturas ucranianas viessem a ser impossibilitadas pela invasão russa. Uma realidade que se mostra particularmente aguda nas regiões mais próximas do Rio Dniepre. É neste contexto que Vinnitsia, por agora mais distante das frentes de batalha, pode assumir um papel crucial – a província, conta El País, está a mobilizar-se para assegurar também stocks de farinha, açúcar, cevada, sal ou trigo.



Tal como a Rússia, a Ucrânia figura entre os cinco maiores produtores globais de cereais, de acordo com dados da FAO. O país é o quarto exportador mundial de milho e trigo.



Rússia, o outro epicentro de uma potencial crise alimentar



O flanco russo poderá ser também fonte de problemas para o abastecimento mundial de alimentos.Em entrevista à Reuters, Andrei Melnichenko, multimilionário russo que fundou a Eurochem, gigante da produção de fertilizantes, apelava na segunda-feira ao fim dos combates., assinalou.

E em Portugal? “Bens essenciais vão continuar a chegar”

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, garantiu na segunda-feira que, por agora, não se verificam dificuldades no abastecimento de bens essenciais importados, encontrando-se acautelados aprovisionamentos até junho. Todavia, a subida dos preços será “inevitável”., afiançou Siza Vieira, durante uma conferência de imprensa conjunta com a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes.Está em curso, ainda de acordo com o ministro, uma monitorização do aprovisionamento e dosde cereais para as alimentações humana e animal, além da adoção de medidas para diversificar os fornecedores de cereais.“Os bens essenciais vão continuar a chegar a Portugal”, vincou Pedro Siza Vieira., acrescentou.“Do ponto de vista de aquisições diretas à Rússia e à Ucrânia, a situação é sobretudo mais visível no caso do milho forrageiro e de alguma oleaginosas., porque como ouvimos nestes dias os representantes do retalho alimentar não há faltas nem agora nem se prevê que venham a ocorrer nos próximos meses”, sublinhou o governante.Por sua vez,, remetendo para esta terça-feira uma reunião entre representantes de diferentes sectores com vista a avaliar as capacidades de importação e armazenagem.

c/ Lusa