AIE prevê excesso de oferta de petróleo em 2025

No relatório mensal sobre o mercado petrolífero, publicado hoje, a AIE - Agência Internacional da Energia mantém praticamente inalteradas as suas previsões relativas à procura mundial para este ano e para o próximo, com um abrandamento notável.

Concretamente, prevê que o crescimento em 2024 se limite a 920.000 barris por dia (mais 60.000 do que o estimado em outubro), para uma média de 102,8 milhões de barris por dia, contra um aumento de quase dois milhões em 2023 e de 1,2 milhões em média por ano no período 2000-2019.

A China é o principal responsável por este abrandamento, uma vez que o aumento previsto para este ano será um décimo do crescimento de 1,4 milhões de barris por dia em 2023.

Até 2025, os autores do relatório preveem um aumento do consumo mundial de 990.000 barris por dia, para 103,8 milhões de barris por dia.

Ao mesmo tempo, a entrada de petróleo bruto no mercado está a aumentar e a AIE está mais certa de que, após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais americanas, os EUA estarão na vanguarda da expansão que os países produtores não-OPEP (à frente do Canadá, da Guiana e da Argentina) irão provocar, estimada em 1,5 milhões de barris adicionais, tanto este ano como em 2025.

Entre os países produtores não-OPEP, o Brasil, que foi limitado este ano por uma série de problemas operacionais, deverá ser uma das principais fontes de expansão da produção em 2025, com 210.000 barris adicionais, para 3,7 milhões de barris por dia.

De facto, entre estes cinco grandes produtores americanos de crude, só o Brasil cobrirá o aumento da procura mundial em 2024 e 2025.

Nestas circunstâncias, a OPEP e os seus parceiros (o grupo denominado OPEP+) decidiram, em 03 de dezembro, adiar o aumento de produção, previsto para começar em dezembro, para janeiro, na melhor das hipóteses.

Apesar da grande margem de excedente que prevê para o próximo ano (mais de um milhão de barris por dia), a AIE considera que não é demasiado.

A organização acredita que, "com os riscos de abastecimento omnipresentes, um equilíbrio mais folgado daria alguma estabilidade a um mercado `perturbado` pela pandemia, pela invasão da Ucrânia e, mais recentemente, pela tensão no Médio Oriente".