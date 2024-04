Air China retoma rotas para a América Latina e amplia rede internacional

A partir de 28 de abril, a companhia vai retomar as rotas Pequim--Madrid-São Paulo e Pequim--Madrid-Havana, ambas com duas frequências semanais de ida e volta, informou hoje a agência de notícias oficial chinesa Xinhua.

Estes voos juntam-se à retoma de outras rotas para a Europa e América do Norte que a Air China tem efetuado nos últimos meses, num esforço para recuperar a normalidade após a pandemia de covid-19, que manteve as fronteiras do país praticamente fechadas durante três anos.

Para além da retoma na América Latina, a Air China também anunciou na terça-feira a abertura de duas novas rotas, a partir de Pequim, uma para Riade e outra para Daca.

A rota para a capital da Arábia Saudita começa a operar em 06 de maio, com três voos semanais de ida e volta, enquanto a conexão para a capital do Bangladesh vai ser inaugurada em junho, com quatro frequências semanais.

A Air China amplia assim a sua rede de voos para um total de 452 rotas, incluindo 112 rotas internacionais e regionais.