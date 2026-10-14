Air France-KLM ou Lufthansa. Escolha do comprador da TAP sobre a mesa do Conselho de Ministros

As propostas vinculativas finais de Air France-KLM e Lufthansa foram submetidas no final de setembro à Parpública, depois de o Executivo se ter decidido por uma fase adicional de negociações.



O Governo terá de sopesar não apenas os valores oferecidos, mas planos de investimentos e para a frota e a manutenção, o alcance das ligações aéreas, a política relativa a combustíveis sustentáveis e a forma como os consórcios encaram as relações laborais.









O jornalista da RTP Antena 1, Gonçalo Costa Martins, recorda os principais momentos sobre os avanços e recuos na privatização da transportadora nacional.



Ao longo de décadas vários Governos anunciaram vendas totais ou parciais da companhia aérea portuguesa. Mas, entre mudanças politicas, crises financeiras e negociações falhadas, o processo foi sendo adiado, revertido ou reformulado.O jornalista da RTP Antena 1, Gonçalo Costa Martins, recorda os principais momentos sobre os avanços e recuos na privatização da transportadora nacional.

Air France-KLM



Lufthansa

“Negociação finalíssima”

A última fase será dedicada aos procedimentos contratuais para a concretização da venda e à obtenção das autorizações regulatórias, desde logo da Comissão Europeia.



c/ Lusa

O Governo reúne-se esta quarta-feira em Conselho de Ministros para selar a escolha do consórcio que irá adquirir 49,9 por cento do capital da TAP. São duas as candidaturas - Air France-KLM e Lufthansa. Seguir-se-á um derradeiro processo negocial e regulatório que poderá prolongar-se até 2028.. O Estado conserva a maioria e, de acordo com a agência Bloomberg.. Este consórcio pretende tambémA Air France-KLM tem atualmente mais de 77 mil trabalhadores e uma frota seis vezes maior do que a da TAP: dispõe de 599 aviões.. Espera-se a criação de 700 postos de trabalho.A Lufthansa é o maior grupo europeu de aviação, contando com 103 mil trabalhadores, ou seja, dez vezes mais do que a TAP. A frota da transportadora germânica soma 740 aviões.Em setembro, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, indicava que,No passado dia 8 de outubro, o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, veio reconhecer queA reprivatização da TAP é objeto de discussão desde 2023, tendo fica suspensa com as quedas de governos do PS e do PSD.A companhia foi objeto de privatização parcial em 2015. O processo seria revertido em 2016 pelo Governo socialista de António Costa, que recuperou para o Estado 50 por cento da TAP. O Governo de Luís Montenegro retomou oem 2024 e aprovou o caderno de encargos a 4 de setembro de 2025.. O número de passageiros cresceu e aumentaram as receitas, maspor causa da escalada dos preços dos combustíveis.