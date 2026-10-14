Comissão de Trabalhadores da TAP apreensiva com nova fase

A apreensão principal está ligada com o futuro do emprego e das condições de trabalho que os novos acionistas vão implementar, explica a coordenadora Cristina Carrilho.A Comissão de Trabalhadores da TAP espera que, com a privatização, os direitos dos trabalhadores sejam assegurados.Preocupações e receios que passam também pela manutenção das rotas e dosem Portugal.