Economia
Comissão de Trabalhadores da TAP apreensiva com nova fase
A Comissão de Trabalhadores da TAP está apreensiva com a nova fase da companhia aérea. Sempre foi contra a entrada de capital privado na empresa e, no dia em que o Governo anuncia o vencedor da privatização parcial, os representantes dos profissionais lembram que há condições a salvaguardar.
A apreensão principal está ligada com o futuro do emprego e das condições de trabalho que os novos acionistas vão implementar, explica a coordenadora Cristina Carrilho.A Comissão de Trabalhadores da TAP espera que, com a privatização, os direitos dos trabalhadores sejam assegurados. Preocupações e receios que passam também pela manutenção das rotas e dos slots em Portugal.