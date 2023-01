Alemanha já não é dependente da energia russa, garante ministro

, explicou o ministro germânico das Finanças.Até há pouco tempo, a Alemanha importava da Rússia cerca de metade do seu gás e mais de dois terços do seu petróleo. Em agosto, porém, Moscovo cortou o fornecimento de gás à Alemanha. Berlim, por sua vez, suspendeu as importações de petróleo russo no início deste ano.Numa corrida para encontrar novas fontes de energia,importado de outros países, como a Noruega ou os Estados Unidos.Falando no Fórum Económico Mundial, que decorre em Davos, na Suíça, o ministro alemão das Finanças destacou a velocidade a que foi construído um novo terminal de gás natural liquefeito, ficando pronto em apenas oito meses.“Este é apenas um exemplo das enormes mudanças nas políticas alemãs”, assegurou Christian Lindner, acrescentando que há mais investimentos em infraestruturas energéticas planeados para breve.“Compreendemos que temos de promover a nossa competitividade após a era da chanceler Angela Merkel.”, declarou à BBC.

Guerra comercial entre UE e EUA?

Referindo-se à economia alemã, o ministro das Finanças transmitiu confiança e referiu “algumas provas” de que a inflação nesse país já atingiu o pico no ano passado., considerou.Quanto ao plano de subsídios para energias verdes implementado pelos Estados Unidos, que incentiva à compra de produtos nacionais e tem, por isso, levantado preocupações sobre empresas europeias que podem ficar em desvantagem, Lindner disse não querer ver a União Europeia começar uma guerra comercial com Washignton., defendeu o responsável alemão.

As declarações chegam numa altura em que a UE se encontra a desenvolver a chamada “Lei de Redução da Inflação”, em resposta à lei climática dos EUA. A França propôs, em concreto, incentivos à compra de produtos europeus, enquanto responsáveis da União Europeia prometeram esta semana tomar passos “decisivos”.





Para Lindner, é importante manter o equilíbrio entre as duas partes, pelo que, em vez de uma tentativa da UE de superar os subsídios norte-americanos e vice-versa.“Existe uma ameaça em jogo, mas nós [UE] estamos a gastar e a investir muito mais do que os Estados Unidos, por isso não precisamos de ter medo”, defendeu.“Há quem, no contexto europeu, veja a Lei de Redução da Inflação como uma oportunidade para introduzir políticas que já foram propostas no passado, e, em vez de pagar mais subsídios”.As novas regras norte-americanas de incentivo aos produtos locais têm originado críticas das empresas dos próprios Estados Unidos cujos artigos são total ou parcialmente fabricados no estrangeiro.