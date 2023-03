Alemanha prepara-se para a maior greve das últimas décadas

Foto: REUTERS/Annegret Hilse

São esperadas perturbações nos aeroportos e nos caminhos-de-ferro. A paralisação de 24 horas está agendada para esta segunda-feira, mas os efeitos eram já visíveis no domingo, no aeroporto de Munique, com o quadro de partidas a mostrar muitos voos cancelados.