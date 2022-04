Alojamento local. Acórdão impede turistas em prédios habitacionais

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Os prédios de habitação deixam de poder ter alojamento local. Um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça vem agora clarificar a lei e aplica-se a todas as casas para turistas, seja qual for a data de autorização da atividade.