Altri mais do que triplica lucro para 89,6 milhões de euros até setembro

"Ao nível do resultado líquido, o Grupo Altri atingiu os 89,6 milhões de euros no período em análise, um crescimento de 217,6% face aos 28,2 milhões registados no período homólogo", indicou, em comunicado.

Até setembro, as receitas totais atingiram 669,7 milhões de euros, o que se traduz num aumento de 11,4% relativamente ao acumulado dos primeiros nove meses de 2023.

O grupo justificou esta evolução com os preços da pasta `hardwood`, que tiveram uma evolução positiva em consequência de uma procura global "mais favorável".

Por sua vez, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) da Altri ascendeu 84,6% para 180,1 milhões de euros.