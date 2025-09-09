AML aprova voto de pesar pelas vítimas do descarrilamento na calçada da Glória

"A resposta ao desastre mobilizou os nossos melhores esforços e todos se envolveram para procurar acudir às vítimas", afirma-se no voto de pesar, apresentado pela mesa da AML.

Os deputados municipais deliberaram "manifestar o seu profundo pesar pelas vítimas do trágico desastre ocorrido no elevador da Glória, em Lisboa" e "desejar as rápidas melhoras às pessoas que ainda se encontram feridas".

O órgão deliberativo do município expressou ainda a "sua solidariedade às famílias, amigos e colegas das vítimas, endereçando as sentidas condolências a todos os que sofrem neste momento de luto", e guardou "um minuto de silêncio em sua memória".

Os eleitos municipais saudaram "todas as pessoas e entidades que socorreram as vítimas, nomeadamente o Serviço Municipal de Proteção Civil", o Regimento de Sapadores Bombeiros, "a Polícia Municipal, mas também o INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica], os diversos hospitais do SNS [Serviço Nacional de Saúde], a PSP, PJ e as demais entidades do Estado envolvidas".

De acordo com o voto de pesar, a "cidade de Lisboa viveu um dos seus momentos mais trágicos da história contemporânea", com o desastre do elevador da Glória, que provocou "uma perda irreparável para as famílias e amigos das vítimas, uma dor e consternação profundas para toda a cidade de Lisboa e para o país".

"O elevador da Glória é um dos símbolos mais emblemáticos da capital, fazendo parte da identidade patrimonial de Lisboa e da memória coletiva não apenas dos que cá habitam como dos milhões de turistas que todos os anos nos visitam", lê-se no documento.

Perante a gravidade do acidente, o Governo e o município observaram um dia de Luto Nacional e três de Luto Municipal em homenagem às vítimas.

No documento, subscrito pelos elementos da mesa da AML, Rosário Farmhouse (presidente), Ana Mateus e Fernando Correia, prevê-se o envio do voto de pesar "às famílias enlutadas residentes em Portugal, à Câmara Municipal de Lisboa e, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a todas as famílias das vítimas estrangeiras".

O elevador da Glória, gerido pela Carris, liga a Praça dos Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.

O elevador descarrilou na quarta-feira, provocando 16 mortos - cinco portugueses, dois sul-coreanos, um suíço, três britânicos, dois canadianos, um ucraniano, um norte-americano e um francês -, identificados pela Polícia Judiciária e pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses.

Segundo as autoridades, registaram-se ainda 22 feridos.