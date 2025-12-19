AMPorto aprova moções do BE e CDU sobre fim do Porto Canal como estação generalista

No caso do BE recebeu os votos contra dos três deputados do Chega e a abstenção dos três eleitos da Iniciativa Liberal (IL), enquanto a moção da CDU teve a mesma votação dos três eleitos do Chega e quatro abstenções, distribuídas por três deputados da IL e o independente Fernando Cardoso.

Em deliberação datada de 26 de novembro, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) autorizou que o Porto Canal passe de canal generalista para temático, especializado em desporto focado no FC Porto.

Na sua moção, o BE defende que o Porto Canal afirmou-se como "um espaço de trabalho jornalístico e de produção de conteúdos que envolveu profissionais e personalidades com longas carreiras, experiência acumulada e forte ligação ao território, garantindo uma programação diversificada, com informação regular, programas culturais, históricos, de análise política, económica e social, bem como cobertura da atualidade regional".

Entende, por isso, o partido que a recente decisão de alterar o projeto do Porto Canal, passando de um canal generalista para um canal temático especializado em desporto, com foco no universo do Futebol Clube do Porto, "representa uma mudança estrutural profunda, com impactos evidentes no pluralismo informativo, na cobertura regional e na própria natureza do serviço prestado à comunidade".

O BE alerta também que esta transformação ocorre a par de "uma redução progressiva da redação, pela não substituição de trabalhadores que têm saído desde o início dos rumores sobre os destinos do canal, pelo recurso a vínculos precários, nomeadamente recibos verdes, pela extinção ou suspensão de vários programas no último período e por uma programação cada vez mais incerta e definida semana a semana".

A moção da CDU, que acompanha a tornada pública na quarta-feira pelo PCP, alertou que o fim do Porto Canal como televisão generalista "enfraquece a região" Norte e "as suas populações", enquadrando-o nos sucessivos encerramentos de jornais locais nas últimas décadas e manifestando solidariedade com os trabalhadores.

No documento aprovado, a coligação manifesta, a par da "profunda preocupação" pela alteração da tipologia temática e da "sua solidariedade aos trabalhadores da Porto Canal", ao Futebol Clube do Porto "o seu lamento por esta alteração do âmbito da Porto Canal".

Por fim, o grupo municipal da CDU propôs o envio de cópia da proposta aprovada à direção do Futebol Clube do Porto, ao ministro da Presidência, à ERC, aos presidentes do Conselho Metropolitano e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, bem como aos grupos parlamentares com assento na Assembleia da República.