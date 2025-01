ANA aeroportos estima que novo aeroporto demore seis anos e custe 8,5 mil milhões

No relatório , publicado na página oficial do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), a ANA afirma que o projeto deverá levar seis anos a construir, um prazo que o Governo já disse que quer encurtar.





A concessionária prevê a abertura do novo aeroporto de Lisboa em meados de 2037, ou, com otimizações ao cronograma a negociar com o Governo, no final de 2036.



O Aeroporto Luís de Camões deverá ter duas pistas com capacidade para receber 52 milhões de passageiros até 2060 e vai ocupar uma área cinco vezes maior do que o atual aeroporto Humberto Delgado.

O relatório da concessionária foi divulgado esta sexta-feira e fica em consulta pública durante seis meses.







A ANA recebeu, esta sexta-feira, luz verde do Governo para avançar com uma candidatura ao aeroporto Luís de Camões. No entanto, o Governo sublinha que esta luz verde não constutui uma aceitação do conteúdo, termos e condições do relatório inicial.



O Governo “inaugura uma nova fase processual na qual se prevê que a Concessionária proceda à preparação de todos os documentos necessários à Candidatura", saudando ainda "o facto de a proposta de financiamento apresentada pela Concessionária não prever contribuição direta do Orçamento do Estado, em pleno alinhamento com o Governo a este respeito".





A ANA não prevê custos para o Estado, mas em troca propõe uma extensão da concessão em 30 anos e um aumento das taxas aeroportuárias para compensar.





A concessionária tem agora três anos para apresentar a candidatura final à construção do novo aeroporto de Lisboa.