Governo pede à ANA Aeroportos para preparar candidatura à construção do novo aeroporto

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Em comunicado divulgado esta manhã, o executivo mostra abertura para discutir com a concessionária ajustes à obra, de modo a reduzir custos.



E aplaude o facto da ANA não prever que a infraestrutura seja financiada com verbas do Orçamento do Estado.



O Governo pede ainda à ANA, este comunicado, que disponibilize o mais rapidamente possível o famoso relatório sobre o novo aeroporto, dada a importância da obra para o interesse nacional.



A Antena 1 já contactou a concessionária para saber quando será tornado público o relatório, mas ainda aguarda resposta.